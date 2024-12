Hideki Kamiya sier at hans "kunstneriske ånd" ville ha dødd hvis han hadde blitt hos PlatinumGames

HQ

En av de mest uventede kunngjøringene under fredagens The Game Awards var da en synlig rørt Geoff Keighley rullet ut traileren som bekreftet at et nytt Okami endelig blir en realitet, utviklet av originalskaperen Hideki Kamiya.

Sistnevnte er kjent som en svært frittalende herre, og han forlot PlatinumGames i 2023, hvoretter han ble satt i karantene i et år på grunn av en konkurranseklausul. Siden den gang har han grunnlagt et nytt studio kalt Clovers Inc. og kontaktet sin gamle arbeidsgiver Capcom for å gi ut et nytt Okami sammen.

I et svært fyldig intervju på Denfaminico, fullt av de ganske skarpe kommentarene som Kamiya er kjent for, forteller han oss hva han gjorde under karantenen, forklarer hvorfor han forlot PlatinumGames og snakker om sitt nye studio.

Når det gjelder hans avgang, sier han at det var helt nødvendig fordi han ellers ville ha mistet evnen til å lage unike spill, da PlatinumGames beveget seg i en retning han ikke kunne støtte (oversatt av Bing) :

"Dette er rent min personlige mening, men jeg tenkte:" Hvis jeg fortsetter å jobbe her, vil min kunstneriske ånd dø." Derfor tenkte jeg at jeg ikke burde gi ut et verk som jeg ikke kan ta ansvar for til brukerne."

Når han snakker om sitt nye studio, sier Kamiya også at han ikke er interessert i såkalte AAA-spill, og vil fokusere på AA og mindre prosjekter :

"Personlig er jeg ikke interessert i enorme, det som vanligvis kalles AAA-titler.

Når det gjelder kategorier, vil jeg gjerne spille noen større spill, for eksempel AA-titler, men jeg vil også spille mindre, mer spennende titler."

Vi vet selvfølgelig ikke når det nye Okami faktisk vil bli utgitt, men vi er definitivt interessert i å se hva Hideki Kamiya kan levere når han ikke lenger føler seg begrenset av en tungrodd bedriftsledelse med kreative forskjeller.