Historieutvidelse, permadeath og mer kommer til Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft har vært veldig stille etter å ha avslørt at Prince of Persia: The Lost Crown vil få gratis DLC senere i år i forrige måned, men nå er det på tide å kunngjøre nøyaktig hva som kommer.

Utviklerne har bekreftet at den første store DLC-oppdateringen til Prince of Persia: The Lost Crown blir tilgjengelig gratis den 20. mars. Den heter Warrior's Path, og vil inneholde en speedrun-modus, en permadeath-modus og noen nye skins til Sargon.

Deretter får vi mer gratis DLC når oppdateringen med den passende tittelen Boss Attack lanseres med en Boss Rush-modus og enda flere skins til Sargon i løpet av våren.

Er du ikke interessert i å spille det samme om og om igjen? Ingen grunn til bekymring. Den tredje gratis DLC-pakken vil by på masse nytt innhold i sommer, da Divine Trials legger til nye kamputfordringer, gåter og plattformsekvenser. I tillegg kommer nye amuletter, skins og noen hemmelige ting, så det er nok av grunner til å glede seg.

Det er likevel sannsynligvis ingenting i forhold til det som venter mot slutten av 2024, for vi har fått vite at en betalt historieutvidelse vil bli tilgjengelig "senere i 2024". Ubisoft er ikke klare til å gi oss mer informasjon enn dette akkurat nå, men det faktum at den vil koste penger bør bety at utvidelsen blir ganske omfattende.

Hvilken av disse DLC-ene gleder du deg mest til?