I 2018 var undertegnede ikke i tvil om at IO Interactive fortsatte å levere varene da de ga oss Hitman 2, men at jeg savnet innovasjon og nevneverdige forbedringer. Nå har tiden kommet for den siste delen av danskene sin nyeste trilogi, og selv om vi får enkelte nyvinninger denne gangen er det ingen tvil om at Agent 47 nok bør ta denne pausen sin.

For Hitman 3 er akkurat hva jeg forventet både på godt og vondt. Dette gjelder også historien. Utviklerne har snakket overraskende mye om hvordan Agent 47 og partnerne hans sin ferd avsluttes på en mørk måte, noe jeg kan forstå. Det er ingen tvil om at plottet byr på mer dramatikk og spenning enn forgjengerne, så de mest ihugga tilhengerne vil nok kjenne hjertet slå ekstra hardt ved et par anledninger. Problemet er bare at oppbygningen og konklusjonen var voldsomt forutsigbare for min del. Med tanke på hvor mange bøker, filmer og serier som har lignende tema er slikt kanskje strengt å si, men det er bare så trist å se at studioet ikke tør å gå de veiene som enkelte sekvenser bygger opp til. I stedet får vi en relativt trygg slutt mange forutså komme allerede etter å ha spilt originalen. Enkelte spill fra 2020 viser at dette kanskje er hva noen ønsker seg, men personlig skulle jeg gjerne sett en overraskelse eller to som faktisk klarer å leve opp til det enkelte sekvenser hinter til.

Gameplay har uansett alltid vært nærmest det eneste som stadig drar meg tilbake til Hitman-serien, så det er en glede å si at Hitman 3 i kjent stil leverer varene på det området. Her får vi seks nye unike områder av ulike størrelser som enkelt sagt er vår egen sandkasse å leke i. Selv de minste kartene er såpass komplekse og detaljerte at hver av dem lett vil by på flere timer med underholdning for de som ønsker å teste kreativiteten og utforske litt. I Hitman 3 forsterkes dette av det nye snarvei-systemet som gjør slik at ikke alle delene av et område nullstilles hver gang du besøker det. Bestemte stiger, porter og lignende du aktiverer vil forbli slik du etterlot dem når du starter oppdraget på nytt. Ikke akkurat realistisk, men det gjør sannelig opplevelsen mer interessant. Plutselig har du nye måter å komme deg til en plass på eller drapsmetoder tilgjengelige. Dermed øker du sjansen for å få en bedre tid eller poengsum om et nytt forsøk eller en ny kontrakt frister. Et hyggelig lite nikk til de som ikke liker tanken på å gå tilbake til det eksakt samme området for å gjøre noe på nytt.

Fokuset på unike tilnærmingsmåter reflekteres også i de mer spesiallagde metodene og historiene tilgjengelige i hvert kart. Jeg frykter at dette eksemplet vil brukes av mange andre, men Dartmoor viser dette best. Det britiske landområdet er så godt designet på alle områder at det er et paradis både for de som ønsker å leke litt med seriens spesielle humor og separate historier og de som bare vil være så effektive som mulig. Du kan innta rollen som en privatdetektiv og løse en drapsgåte i klassisk krim-stil mens du samtidig dreper målene dine, bare finne en flott åskam og bruke skarpskytterriflen din til å drepe folk fra avstand, snike deg inn som en tjener og ta bilder av dokumenter med det nye kameraet eller hva det måtte være mens universet sømløst utfolder seg på naturlig vis med latterlige samtaler og situasjoner for de stakkars personene som er rundt deg.

IO Interactive skal ha ekstra mye skryt for særegenheten i Hitman 3 sine områder og historier. Hvor enkelte steder i forgjengerene kan føles litt like til tider er det sannelig ikke mange ganger disse seks stedene bærer preg av å være skapt av de samme folkene. Dette gjelder både historier, humor, drapsmetoder og generell presentasjon. Hvert kart føles som et friskt pust. Når det er sagt snakker vi fortsatt om det tredje spillet på fem år, noe som betyr at vi egentlig bare får det samme treverket med ny maling.

Du vet liksom at det ikke venter store endringer eller innovasjon når markedsføringen for det meste har fokusert på snarveiene, regnvær og et kamera før lansering. Snarveiene er altså en liten, men kul nyvinning, mens kameraet er sånn passe. Det kan for det meste bare brukes til å ta bilder av ting eller hacke låser fra avstand, noe som ikke akkurat sprudler opp opplevelsen stort. Dermed vil fansen raskt ende opp med å bare forgifte, skyte ned lysekroner, plante eksplosiver, drukne folk i do og andre klassiske ting etter å ha testet de unike historiemetodene et par ganger. Ikke stort å klage over om du fortsatt ikke har gått lei av disse varierte og mange mulighetene i Hitman og Hitman 2, men for meg er det litt for mye av den samme oppskriften med litt nytt tilbehør og utseende.

PlayStation VR-eiere vil ikke slite like mye med dette, for de kan for første gang virkelig innta rollen som Agent 47 ved å se det hele fra hans øyne. Å komme nærmere inn på de fremragende detaljene i det fascinerende universet er ganske morsomt. Endelig er det lett å lese artige avisoverskrifter, studere bilder og beundre arkitekturen rundt omkring. Samtidig byr virtual reality på muligheten til å leke litt kjepphøy James Bond (passende nok med tanke på deres neste spill) ved å røre en person på skulderen for å få oppmerksomhet før man slår ned eller skyter vedkommende. Det er også lettere å skyte rundt hjørner, men da blir du mest sannsynlig også ekstra oppmerksom på at dette i utgangspunktet ikke er laget for førsteperson. En rekke animasjoner er absurde å se på, kontrollene vil ikke alltid samarbeide siden man er begrenset til DualShock 4-en og med all respekt til Glacier-motoren er det tydelig at Hitman 3 er skapt for å sees på avstand i tredjeperson. Ikke at det har stoppet meg fra å prøve hvert eneste område i trilogien i VR flere ganger, så det er helt klart et hyggelig tillegg.

Rent teknisk leverer Hitman-spillene litt bedre enn før. PlayStation 4-utgavene sliter fortsatt litt med at bildeoppdateringen går ned noen hakk når det er mange personer i nærheten eller fysikkens lover testes, men på langt nær like mye som i alle fall undertegnede opplevde i forgjengerne før disse oppgraderingene. PlayStation 5-utgaven er på sin side nærmest feilfri på akkurat dette området. Du kan gjøre nesten hva som helst uten at bildeoppløsningen eller oppdateringen senkes nok til at en gjennomsnittlig spiller vil legge merke til det. De har fortsatt en tendens til å plutselig fryse i noen sekunder når noe lagres eller serverne prøver å få kontakt, men slikt kan jeg lett leve med når det sjeldent skjer i viktige øyeblikk. Særlig siden fiendene er langt fra de skarpeste i skuffen.

Dermed ender Hitman 3 opp med å være akkurat det spillet de fleste fans nok både ønsket og forventet. Danskene har helt klart tatt lærdom av de siste fem årene og gjort hvert område mer interessant og unikt, samtidig som at snarveier som forblir aktiverte for alltid etter å ha brukt dem, et kamera som lar deg ta bilde av artige ting og tilfører nye oppdrag og PlayStation VR-støtte gjør en allerede god oppskrift litt bedre. De som ønsket en tankevekkende eller overraskende avslutning blir nok skuffet, noe som også gjelder de som håpet på noe mer enn klassisk Hitman. Her snakker vi om en serie som gradvis har forbedret seg de siste årene, så Hitman 3 er uten tvil det beste spillet i trilogien for min del. Enkelt sagt: Hitman 3 er et klart kjøp for de som liker tanken på å teste kreativiteten i store og varierte områder aka. Hitman-fans, men det ikke er nok nytt til at skeptikerne vil endre mening.