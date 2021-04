Hitman 3 har solgt 300% bedre enn forgjengeren

Du ser på Annonser

Hitman 3 ble lansert i januar, og det sto tidlig klart at det solgte mye bedre enn sin forgjenger. Den danske utvikleren IO Interactive virker å være meget fornøyde med hvordan det har gått, og i et intervju hos Games Industry forteller CEO Hakan Abrak at Hitman 3 har solgt 300% bedre enn det forrige spillet.

Abrak påpekte også at det faktum at det ble lansert i en rolig periode spillanseringsmessig uten tvil har noe med suksessen å gjøre. Han ser det også som bevis på at det finnes et tilstrekkelig stort globalt publikum for at Hitman-serien skal kunne leve videre i framtiden.

Eiriks anmeldelse av Hitman 3 kan du lese her. IO Interactive jobber for øyeblikket på Project 007, så det vil nok ta en stund før vi ser Agent 47 igjen.