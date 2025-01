Hitman: World of Assassination har passert 75 millioner spillere

HQ

IO Interactive bestemte seg for å gjøre en stor endring i sin nye trilogi av Hitman -spill for noen år siden ved ganske enkelt å slå sammen Hitman, Hitman 2 og Hitman 3 til Hitman: World of Assassination. Dette er en effektiv måte å kombinere alle tre spillene i en enorm pakke, og det var helt klart det riktige trekket fra den danske utvikleren, ettersom de nå avslører at World of Assassination har passert 75 millioner spillere.

I en pressemelding legger IO Interactive til at spillet til og med har klart å opprettholde en solid million aktive spillere per desember 2024, og at for å fortsette å bygge videre på denne suksessen, vil det komme nytt innhold i 2025, selv om ingen ytterligere detaljer på denne fronten har blitt nevnt så sent.

Det siste store tilskuddet til Hitman: World of Assassination så Jean-Claude Van Damme ankomme som et unnvikende mål kjent som Max Valiant. Han kom som en del av The Splitter -pakken, som vil forsvinne så snart 12. januar, med mindre du bestemmer deg for å kjøpe pakken og låse den opp permanent i spillet.

Er du fortsatt en hyppig Hitman -spiller?