Hogwarts Legacy 2 ser ut til å bli utviklet med Unreal Engine 5

Det ville være en underdrivelse å si at Hogwarts Legacy ble en stor suksess. Etter år med rotete utvikling, forsinkelser og trusler om boikott fra folk som var kritiske til J.K. Rowling, endte spillet opp med å bli det mest solgte spillet i 2023. Ikke bare det, men det fikk også svært gode karakterer over hele linjen.

Utviklerne flagget tidlig at Hogwarts Legacy skulle være en komplett opplevelse og at det ikke var noe DLC på trappene, og det antas at utviklingen av oppfølgeren allerede er i full gang, basert på en rekke stillingsannonser. Nå skriver Tech4Gamers at det ser ut til at Avalanche Software for Hogwarts Legacy 2 vil bytte grafikkmotor fra Unreal Engine 4 til Unreal Engine 5.

Igjen er det en stillingsannonse som avslører dette, der studioet leter etter en Senior Character Artist, og personen skal ha "erfaring med spillmotorer som Unreal Engine 4/5". Warner og Avalanche Software legger ikke skjul på at dette handler om trollmannsseriens fremtid, og skriver også at søkeren skal ansettes av "the team behind the blockbuster open world, action RPG Hogwarts Legacy as we create what's next".

Det faktum at de leter etter utviklere med Unreal Engine 5-kompetanse betyr forhåpentligvis at vi kan se frem til et mye flottere spill neste gang. Når alt kommer til alt, var Hogwarts Legacy opprinnelig ment for PlayStation 4 og Xbox One, i tillegg til å komme til Switch, og med Unreal Engine 5 og fjerning av støtte for eldre maskinvare kan vi forhåpentligvis se frem til et mye flottere spill neste gang.