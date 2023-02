Hogwarts Legacy: Destruktiv magi stjeler showet

HQ

Zeit Für Magie (Place of Magic) sier skiltet på betongsøylen. Sett utenfra kunne ikke dette være lenger fra sannheten, da Mehr! Theater am Großmarkt ligger på en trist industriplass nær Hamburg sentralstasjon. Men når dørene åpnes, blir det raskt klart hvorfor folk fra hele verden reiser hit for å se Harry Potter and the Cursed Child, til tross for at stykket utelukkende fremføres på tysk. Teppet er prydet med Hogwarts-symboler, hver dekorasjon, for eksempel gargoylene på hovedscenen, er håndlaget med unike trekk, og fra taket skimtes mer enn 3000 lyspærer, der de små kobbertrådene er bøyd for å ligne logoen til showet. Det føles imponerende. Storslått til og med. Og veldig tomt også, ettersom stykket for øyeblikket er satt pause for å forkortes og omarbeides for neste serie med forestillinger.

Alt dette for å si at lokalet er passende for den første praktiske visningen av det etterlengtede Hogwarts Legacy. For i likhet med det tyske teatret føltes den versjonen av Hogwarts vi fikk lov til å utforske under forhåndsvisningen både imponerende og, om ikke direkte livløs, i det minste litt steril.

Hypen har forståelig nok vært enorm rundt Hogwarts Legacy. Spillet er en åpen verden-RPG satt i Harry Potter-universet, og har som mål å oppfylle barndomsdrømmen om å bli ført bort til den magiske skolen for hekseri og trolldom. Det er også det første Harry Potter-spillet på mer enn et tiår som ikke involverer legoklosser, bevegelseskontroll via mobiltelefon eller AR, og utvikleren understreker mange ganger at det er en helt ny opplevelse satt i det kjente universet.

På spørsmål om noen av de tidligere titlene, for eksempel filmspillene, har påvirket Hogwarts Legacy, svarer Narrative Director og Advanced Game Writer Moira Squier rett og slett "niks" før hun utdyper litt. "Denne historien er helt ny. Det er en ny tidsperiode, nye omgivelser og nye professorer. På en måte er alt nytt."

Som med filmtrilogien Fantastic Beasts, finner Hogwarts Legacy sted på 1800-tallet, mer enn et århundre før Harry, Ronny og Hermine satte sin fot i det avsidesliggende slottet. Fans som er godt kjent med universets historie, kan fortsatt gjenkjenne noen av karakterene man møter i spillet. Men for det meste handler Hogwarts Legacy om deg. Et poeng understreket mange ganger av spillregissør Alan Tew under en liten videopresentasjon før selve forhåndsvisningen.

For å hjelpe til med innlevelsen har Avalanche Software inkludert en omfattende karakterskaper. Jeg gikk raskt gjennom de mange alternativene for å justere hudtoner, stemmer og antall fregner for å få mest mulig ut av vår altfor korte én times spilløkt, men var fortsatt ganske imponert over det som ble tilbudt. Bare ikke forvent at arrene dine (hvis du velger å legge dem til) skal gjenspeile noen dramatisk bakgrunnshistorie slik tilfellet var med Harry i romanene.

"Under utviklingen ble det mye snakk om hvorvidt vi skulle gi dere [spillerne] en bakgrunnshistorie. Og vi bestemte oss for å la spillerne komme inn med bakgrunnshistorien de vil fortelle, eller la dem utvikle sin egen historie mens de spiller, fordi det er deres spill" sier hoveddesigner Kelly Murphy. Selv om bakgrunnshistorien foregår i ditt eget hode, avslører Squier at forfatterne fortsatt har gitt spillerkarakteren en viss personlighet, som kan være både smart, morsom, modig og kanskje litt snerpete avhengig av dialogvalgene dine.

Etter å ha skapt min egen karakter, blir jeg endelig sluppet ut på Hogwarts' område. Selv om jeg ikke blir helt blåst bort av teksturkvaliteten - dette er tross alt et spill som slippes for alle moderne konsoller, inkludert Xbox One, PlayStation 4 og Nintendo Switch på et senere tidspunkt - ser hagene fortsatt imponerende ut med elevene som freser rundt på utskårne steinfliser mens forseggjorte buskfigurer blir tatt hånd om av flygende hageredskaper.

Å hoppe på kosteskaftet gir meg en fin utsikt over de blå dammene og gresskledde fjellene i horisonten. Disse er ikke bare for show, da de fleste av de omkringliggende områdene, inkludert kjente steder som Hogsmeade Village og Forbidden Forest, kan besøkes. Dessverre advarer en deltaker meg mot å fly for langt unna under denne forhåndsvisningen, og derfor begir jeg meg inn i selve slottet, hvor jeg møter snakkende malerier, bevegelige trapper, levende bøker og alle slags andre magiske remedier. Men siden jeg stort sett bare tar inn severdighetene, føles det hele litt kjedelig, som om jeg vandrer rundt i et digitalt museum.

Da går det opp for meg at jeg vandrer rundt med en tryllestav i hånden som kanskje kan livne opp stedet litt. Så jeg kaster et standardangrep på en elev som bærer en stor haug med bøker. Siden han har på seg en Slytherin-kappe, regner jeg med at han kanskje er med på min lille spøk, men han ignorerer meg helt, og reagerer ikke litt engang. Utenfor ser jeg en gigantisk bikube og må undertrykke en latter ved tanken på alt kaoset Incendio-trolldommen min vil utløse. For å være fair står teksturene kortvarig i flammer, men dessverre vises ingen sinte bier. Det er bare fred og ro på Hogwarts. I hvert fall for nå.

Når jeg konfronterer utviklerne med mine destruktive drifter, forteller de meg at de har begrenset interaktiviteten til selve Hogwarts, og at deres definisjon av rollespill ikke inkluderer å brenne ned skolen. "Hvordan du utvikler karakteren din, hvordan du ser ut, hva du har på deg, valgene du tar. Disse tingene gikk foran å si at du må være en fast karakter, ellers må vi ha en veldig dyp simulering som GTA med årsak og virkning overalt," forklarer Murphy.

Det er altså ingen Bully. Og ikke Persona 5 heller til tross for at Murphy avslørte at det var en tidlig inspirasjon. Eventyret ditt vil ikke følge skoleåret, som i de første par romanene, og mens du vil delta på undervisning i Herbology, Quidditch og Defence Against the Dark Arts, fungerer de for det meste som en opplæring som lar deg lære å kjenne spillets mekanikker. Det er heller ingen pågående House Cup, noe som kanskje er en god ting siden mine forsøk på skøyerstreker sannsynligvis allerede ville ha satt huset mitt ned med rundt 1000 poeng. Når det er sagt, skulle jeg fortsatt ønske det var mer interaktivitet, og ikke bare den av ondsinnede typen.

Gjennom den kraftigste trylleformelen av dem alle - debug mode - blir jeg overført til et senere punkt i spillet, et oppdrag som heter Of Fire and Vice. Og det er her RPG-inspirasjonen virkelig skinner gjennom når Hogwarts Legacy plutselig føles som Dragon Age: Inquisition eller The Witcher 3: Wild Hunt.

Jeg snakker med en ung Hufflepuffer ved navn Poppy Sweeting som leder meg over en snødekt fjellside med en stor flytende tekst over hodet hennes som lyder; "YOU'RE STRAYING TOO FAR AWAY FROM POPPY" som dukker opp når jeg tar litt for mange skritt i feil retning. Jeg samler materialer, plyndrer kister med fargekodet bytte og utforsker en tom leir som gir meg ledetråder til plasseringen av et stjålet drageegg. Da jeg nærmet meg fiendens gjemmested, kastet jeg en usynlighetstrolldom, som fikk Poppy til å utbryte begeistret; "Å, det er en genial idé!".

Enten det var på grunn av hennes begeistrede rop eller mine klønete skritt, befinner vi oss plutselig midt i en hektisk trollmannskamp, hvor magi flyr som fyrverkeri langs bakken. Jeg får endelig sjansen til å slippe løs mitt arsenal av trylleformler, og herrefred så destruktivt det er! Eksplosive tønner kan magisk kastes på fiender eller til og med andre gjenstander, og jeg klarte å ødelegge en bro og kaste en uheldig sniper ned i en kløft. Enda bedre, du kan også ta tak i fiender og svinge dem gjennom luften eller i bakken med små rykk med tryllestaven din. Når jeg går rundt som en gal dirigent av en voldelig symfoni av skrik og brukne bein, må jeg nesten lure på hvilken trolldom de måtte bruke her for å få en PEGI 12-vurdering.

Det er vanskelig å være uenig med Squier, som beskriver kampene som "katartiske og underholdende," selv om jeg ikke fikk se "de mer komiske finisherne" som Murphy lovet. Etter hvert som jeg går videre gjennom oppdraget, lærer jeg også at kampene er overraskende dype med forskjellige trollformler som motvirker andre og evnen til å utføre kombinasjoner som å trekke en fiende nær med en trollformel og sette fyr på ham med en annen. Under oppdragets siste oppgjør tok jeg meg selv i å bruke eliksirer, gjorde bruk av både et magisk skjold og elegant benyttet dodge roll. Oppdraget endte med at vi befridde en fanget drage, som umiddelbart begynte å tygge og grille seg gjennom sine få gjenværende plageånder.

Med det store forbeholdet at et 15-minutters oppdrag på ingen måte er nok til å vurdere den generelle kvaliteten, fikk jeg likevel følelsen av at rollespillgrunnlaget til Hogwarts Legacy er godt på plass. Noe som er bra, siden vi har å gjøre med et ganske langt eventyr, med inntil "40 timers spilling", ifølge Murphy. Og det er bare for hovedhistorien. Avalanche Software kunne lett ha begrenset spillet, og stoler utelukkende på Harry Potter-merket for å selge det, men Hogwarts Legacy fungerer som et fullverdig AAA action-RPG på egen hånd.

Min største bekymring er imidlertid hvor mye du faktisk vil kunne påvirke opplevelsen. Mens interaktivitet på skolen så langt virker ganske begrenset (men hvem vet hvilke hemmeligheter som skjuler seg i den enorme skolen og områdene rundt), forsikrer Avalanche Software meg om at valgene dine betyr noe. Du må bare spille litt lenger for å finne ut hvordan.

"Den overordnede historien er generelt den samme hovedhistorien," forklarer Squier. "Men i løpet av deb kan du som spiller ta forskjellige valg. Noen er små, noen kan bare være et enkelt oppdrag eller hvordan du samhandler med en NPC senere i spillet. De vil huske hva du valgte å gjøre i disse situasjonene. Andre er mye større. Du kan ta noen veldig mørke valg. Hvis du vil, du er ikke tvunget til det. Og hvis du tar disse valgene - jeg vil ikke spoile noe - så kan du definere personen karakteren din blir."

Uansett hvordan du bestemmer deg for å spille det, lanseres Hogwarts Legacy den 10. februar for PlayStation 5, Xbox Series og PC, og andre versjoner kommer senere.