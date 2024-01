Hogwarts Legacy får flere oppdateringer og funksjoner

HQ

Som du kanskje husker, kunngjorde Avalanche Studios, Warner og Sony høsten 2022 at Hogwarts Legacy ville få eksklusivt innhold for PlayStation-formater. Dette var The Haunted Hogsmeade Shop, der oppdraget Minding Your Own Business fant sted. Ved å utføre dette finurlige oppdraget kunne du selv drive en butikk i Hogsmeade og selge varer til en mer fordelaktig pris, og det inkluderte også kosmetikksettet Shopkeeper Cosmetic Set. Nå, nesten ett år etter utgivelsen av Hogwarts Legacy, avslører den offisielle X-kontoen for spillet at denne DLC-en kommer til alle formater (PC, Switch og Xbox) "senere i sommer".

Og de gode nyhetene stopper ikke der, for vi får også "flere oppdateringer og funksjoner til spillet", noe utvikleren lover å fortelle oss mer om i løpet av våren.

Om dette blir faktisk nytt innhold, forbedringer av livskvaliteten, tekniske forbedringer eller noe annet gjenstår å se, men med tanke på hvor bra spillet er og hvor fantastisk og magisk J.K. Rowlings verden av hekser og trollmenn er - så er vi offisielt interesserte.