Hogwarts Legacy forsinket igjen på PS4 og Xbox One

Jonas er langt fra den eneste som synes Hogwarts Legacy er et veldig bra spill, og det var tilfelle fra starten av. En av grunnene til sistnevnte er uten tvil at PlayStation 4-, Xbox One- og Nintendo Switch-versjonene ble utsatt i desember. Vi ble fortalt at PS4- og Xbox One-versjonene ville lanseres 4. april, mens Switch-eiere måtte vente til 25. juli. Slik blir det ikke lenger.

Utviklerne avslører at de trenger en ekstra måned for polering, så de har bestemt seg for å utsette Hogwarts Legacy på PS4 og Xbox One til 5. mai.

Ikke akkurat veldig overraskende med tanke på hvor lite vi har sett og hørt om disse versjonene, i tillegg til at mange av oss stiller spørsmål ved hvordan de eldre konsollene vil klare å håndtere det ganske teknisk imponerende spillet. Annonseringen nevner ikke Switch-versjonen, så det er kanskje ikke lurt å merke den datoen med magisk blekk i kalenderen heller.