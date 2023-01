Hogwarts Legacy tilbyr flere grafikkmoduser på PlayStation og Xbox

HQ

Nå vet vi hvilke grafikkmoduser konsollspillere får velge mellom i Hogwarts Legacy. En av dem er Fidelity, som får spillet til å se penere ut, men kjører med 30 bilder per sekund. Det er også en Performance Mode som gir oss 60 bilder per sekund, men som gjør ofringer i grafikken. I tillegg til dette vil det være alternativer for de som har TV-er med variabel oppdateringsfrekvens.

Nylig ble PC-kravene til Hogwarts Legacy offentliggjort også, og det virker som at Ultra/4K-innstillinger kommer til å kreve et beist av en rigg.

Dette har imidlertid ikke avskrekket folk fra å kjøpe spillet, da Steam rapporterer at det er plattformens bestselgende tittel akkurat nå, til tross for at det ikke engang er utgitt ennå.

Takk, VGC