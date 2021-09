Horizon Forbidden West får gratis oppgradering fra PS4 til PS5

HQ

Som jeg spådde ble det mye bråk da Horizon Forbidden West åpnet for forhåndsbestillinger og det viste seg at de som skal det til PlayStation 4 må gå for Digital Deluxe-, Collector's- eller Regalla-utgaven for å kunne oppgradere til PlayStation 5-versjonen senere. Heldigvis har Sony bestemt seg for å ikke være ekstremt sta denne gangen.

For nå har forhåndsbestillingsbloggen blitt oppdatert med en melding som blant annet avslører at selv de som kjøper standard-utgaven av Horizon Forbidden West på PS4 vil få en gratis oppgradering til PS5 likevel.

I samme slengen endrer de litt tone om oppgraderinger for fremtidige spill ved å si alt som utgis av Sony Interactive Entertainment vil la oss betale 10 amerikanske dollar for å oppgradere fra PS4 til PS5. De nevner spesifikt God of War: Ragnarök og Gran Turismo 7, men dette vil altså gjelde alle PlayStation Studios-spill og spill utgitt av Sony som kommer til både PS4 og PS5 fremover. Dette synes i alle fall jeg er rettferdig siden PS5-utgavene uansett koster mer.

Hva med deg?