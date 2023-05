Horizon Forbidden West har solgt bedre enn mange trodde

HQ

Guerrilla må ha følt en forbannelse hvilte over dem da Horizon Forbidden West led samme skjebne som Horizon: Zero Dawn ved å lanseres en uke før Elden Ring (originalen kom ut mindre enn en uke før The Legend of Zelda: Breath of the Wild) og forsvant derfor raskt i skyggen av FromSoftwares fabelaktige spill. Dette, og det faktum at Sony har vært veldig stille om spillertall og slikt, fikk mange til å tro at Aloys andre eventyr ikke hadde klart å leve opp til det japanske selskapets forventninger. Kanskje det, men spillet er langt fra en fiasko.

For Guerrilla avslører at Horizon Forbidden West har solgt mer enn 8,4 millioner eksemplarer. Dette betyr at det er langt fra å være like vellykket som God of War: Ragnaröks 11 millioner på mindre enn fire måneder, men det kan være i nærheten av å nå The Last of Us: Part IIs 10 millioner etter omtrent to år.

Studioet sier også at Horizon-franchisen har solgt mer enn 32,7 millioner totalt. Det som gjør dette enda mer imponerende er at antall spillere er betydelig høyere, ettersom de 32,7 millionene ikke inkluderer folk som nyter det som en del av PlayStation Plus og Play at Home-initiativet. Ikke rart at vi får et tredje Horizon om noen år, selv om det sannsynligvis betyr at The Elder Scrolls VI eller noe vil lanseres samtidig ...