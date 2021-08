Horizon Forbidden West lanseres i februar

HQ

Siden PlayStation Studios-sjefen Hermen Hulst sa at de fortsatt ikke var sikre på en lansering i 2021 allerede da vi fikk gameplay fra Horizon Forbidden West tidligere i år var det ikke en stor overraskelse da undertegnede og flere andre hevdet spillet hadde blitt utsatt i juli, og i dag kom bekreftelsen.

Mathijs de Jonge, "Game Director" på prosjektet, dukket opp i en kort video under Gamescom Opening Night Live for å annonsere at Horizon Forbidden West vil lanseres på PS4 og PS5 den 18. februar. Samtidig kunne han fortelle at Horizon: Zero Dawn nå har fått en oppdatering på PlayStation 5 som lar oss spille i silkemyke 60 bilder i sekundet.