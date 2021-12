Horizon Forbidden West sine kamper høres og ser ekstremt kule ut

HQ

Etter å ha gitt oss mer informasjon om hvordan Horizon Forbidden West får bedre utforskning, gjør fiendene langt mer interessante og byr på en langt mer levende verden er det tid for nærmere informasjon om hvordan kampsystemet er mer engasjerende og variert.

Som vanlig gjøres dette på PlayStation Blog. Her skriver utviklerne at hovedmålet i Horizon Forbidden West er å gi oss større valgfrihet i kampene også, samtidig som at fiendene blir mer varierte og smartere. Blant annet er det ikke bare Aloy som nå takler terrenget bedre, for fiendene har også blitt mer mobile. For eksempel vil både en rekke mennesker og dinosaurer nå kunne ta opp jakten selv om du hopper i sjøen eller klatrer opp en høyde. Derfor har både de og Aloy fått en drøss med nye animasjoner slik at ting flyter bedre. Vi kan se et prakteksempel på dette i en video i bloggen hvor Aloy dreper fire mennesker på fire veldig forskjellige måter.

Når fiender har veldig mange naturlige bevegelser kan det muligens bli vanskelig å forutse hva som møter deg for enkelte, så både mennesker og dinosaurer blir litt lettere å forutse ved hjelp av lyd.

Om du så begynner å bli god til å lese fiendene er det tid for å utnytte det nye combo-systemet. Dette handler enkelt sagt om at man vil belønnes for å gjøre flere angrep på rad eller veksle mellom nærkamper og langdistanseangrep på en smidig måte. Ved å angripe flere ganger med spydet vil du bygge opp en energi som kan skytes på fienden. Om du deretter skyter denne energien med en pil vil fienden ta ekstremt mye skade.

Topp det hele med rustninger som gir ulike fordeler, muligheten til å oppgradere våpen og utstyr slik at de passer bedre til din spillestil, smartere og mer personlige fiender, flere snikemuligheter og en rekke andre små og store forbedringer så høres det ut som om Horizon Forbidden West vil gjøre absolutt alt bedre enn originalen.