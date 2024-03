Horizon Forbidden Wests PC-spesifikasjoner har blitt avslørt

HQ

Guerrilla har avslørt PC-spesifikasjonene for Horizon Forbidden West, før spillet lanseres på plattformen om et par uker. Til tross for at spillet debuterer på PS4 og PS5 (med Burning Shores -utvidelsen som PS5-eksklusiv), avslører PC-informasjonen at for 4K/60FPS-spill vil du trenge en absolutt kampstasjon av en datamaskin for å klare oppgaven.

For å få det aller beste ut av spillet må du ha en GPU av den nyeste generasjonen, en ganske kraftig CPU og en god del RAM. I den andre enden av spekteret, for 720p/30FPS-spill, bør det gå fint å starte spillet på bestemors PC fra 1990-tallet. Den største ulempen er at spillet er ganske massivt og krever 150 GB SSD-plass for å installeres.

Horizon Forbidden West kommer til PC 21. mars, og du kan lese mer om denne utgaven av spillet her.