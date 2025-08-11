Horizon-klonen Light of Motiram får Steam-sideoppdatering midt i Sonys søksmål om opphavsrett

HQ

Da Tencent opprinnelig presenterte Polaris Quest's Light of Motiram for verden, tok det ikke veldig lang tid før folk la merke til traileren og bildene malte et bilde som skrek Guerrilla's Horizon på toppen av lungene. Mange mente faktisk at spillet var en ganske skamløs kloning av PlayStations eventyrserie, noe Sony også så grunn til bekymring for, og til slutt gikk de til søksmål mot Tencent for brudd på opphavsretten på grunn av spillet.

Selv om denne søksmålsprosessen fortsatt er i gang, ser det ut til at Tencent ønsker å skjule sporene sine en smule, ettersom Steam-siden for Light of Motiram nå har blitt oppdatert med nye bilder som ikke ser like åpenbart ut som en kopi av Horizon. Det er fortsatt mange likheter, spesielt i kunststilen og temaet, men bildene viser frem noen andre aktiviteter som Horizon ikke tilbyr, som et slags seilflyrace.

Hovedbildet på forsiden av Steam er til og med byttet ut for å fjerne figuren som så ut til å være en tro kopi av Aloy, og i stedet er den erstattet med en robotpingvin og en gris.

Tencent har ikke kommentert endringene på Light of Motirams Steam -side, men til og med mange av beskrivelsene har blitt justert, noe som nå tyder på at spillet vil ha et større fokus på overlevelse og håndverk, samtidig som det fortsatt byr på kamper med enorme mecha-dyr.