Horizon: Zero Dawn blir fjernet fra PS Plus Extra og Premium

For to år siden dukket det opp rykter om at Sony jobbet med en nyinnspilling av Horizon: Zero Dawn, noe mange syntes hørtes litt rart ut med tanke på at spillet bare var fem år gammelt på det tidspunktet (og følgelig syv år gammelt i dag), noe som er ekstremt kort tid i remake-sammenheng.

Siden den gang har Sony imidlertid vist at de ikke har noe imot å gi ut oppdaterte versjoner av sine nyere spill, og så sent som tidligere i år slapp de en remaster av det fire år gamle The Last of Us: Part II. Og nå har ørneøyne Reddit-brukere lagt merke til at Sony har bestemt seg for å fjerne Horizon: Zero Dawn fra både PS Plus Extra og Premium 21. mai - til tross for at det er et førstepartsspill.

Det har igjen ført til mange spekulasjoner på sosiale medier om at Sony ikke ønsker å gi bort et spill "gratis" fordi det nevnte Horizon: Zero Dawn Remake faktisk er ekte og skal kunngjøres på Sony-arrangementet denne måneden som det har gått mange rykter om at skal skje.

Om det faktisk er tilfelle gjenstår å se, men hvis du er PS Plus Extra- eller Premium-abonnent, må du sørge for å spille Horizon: Zero Dawn innen 21. mai, for etter det må du enten kjøpe det til full pris eller vente på den potensielle nyinnspillingen.