Hot Wheels: Infinite Rush Forhåndsvisning: « Milestone » byr på en mer arkade- Forza Horizon-lignende åpen verden

Gang på gang har utvikleren Milestone bevist sin allsidighet innen racingkategorien. Enten vi snakker om simuleringsspill for motorsykkelracing eller arkadeorienterte alternativer med anime-estetikk, har det italienske studioet blitt en av de største aktørene i racingverdenen. Etter flere tidligere utflukter til Hot Wheels-universet, slår Milestone og miniatyrbilmerket seg sammen igjen, denne gangen for et mer ambisiøst prosjekt som kombinerer eventyr i en åpen verden med intense, lineære løp – et prosjekt som ganske enkelt kalles « Hot Wheels: Infinite Rush ».

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Selv om du ikke trenger å vente altfor lenge før du kan kaste deg ut i Infinite Rush på egen hånd, siden spillet lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 den 24. september, har jeg hatt den luksusen å få en tidlig smakebit av det større spillet i en forhåndsvisning som spesifikt var satt i Wheelwood-området, et av fire åpne områder som tilbys i det fullstendige spillet, med dette preget av den gigantiske King Kong-lignende apen som sitter på en skyskraper midt på kartet.

Forhåndsvisningen lot meg slippe løs i denne større verdenen for å oppleve alt den hadde å tilby. Det du kan forvente er et kart i Forza Horizon-stil, en verden hvor du fritt kan utforske hvor du vil, unngå trafikk underveis, samle samleobjekter, fullføre stunts og andre sideaktiviteter, samt aktivere løp av ulike slag. Det er ikke en direkte kopi av Forza Horizons oppskrift, men du kan se at det er hentet inspirasjon fra Playgrounds konsept, litt i likhet med det Visual Concepts gjorde med Lego 2K Drive kort tid etter at Lego Speed Champions-DLC-en ble lansert i Forza Horizon 4 og tilsynelatende testet vannet. Nå har vi et nytt eksempel på dette, siden det først var med Forza Horizon 5 at Hot Wheels-utvidelsen kom.

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Uansett, du velger en bil fra en håndfull typer. Det finnes allrounderen Versatile, de terrengorienterte og større Titans, de raske Speedsters og de smidige Drifters, og du kan velge én bil for hver av disse kategoriene og deretter bytte mellom dem mens du er ute i den åpne verdenen. Hvis du vil bytte bilene som er valgt i hver kategori, kan du gjøre det, men det innebærer en tur til garasjen via et menyvalg. Når bilene er valgt, blir du sluppet ned i det som best kan beskrives som en by oversvømmet av leketøy. Vi ser et typisk utvalg av urbane og landlige, vanlige bygninger og viktige severdigheter, og disse forsterkes av knalloransje Hot Wheels-baner som strekker seg gjennom himmelen, enorme dinosaurstatuer å kjøre rundt og sandkasser å suse gjennom, og alt er sydd sammen til en ganske sammenhengende og underholdende helhet som gjør det til en virkelig fornøyelse å suse rundt på kartet.

Milestone ønsket tydeligvis å skape en mer arkadeaktig – og kanskje til og med barnevennlig – versjon av Horizon-formelen, for når du reiser rundt, finner du hundrevis av Gears og rundt 10 Hot Wheels-plakat-samleobjekter å samle per sone, som i praksis tilsvarer Bonus Boards. I tillegg kommer fotograferingsoppdrag der du bruker en fotomodus til å ta bilder av viktige POI-er, drift- og fartutfordringer, leveringsoppdrag der målet er å komme seg fra punkt A til B så raskt og feilfritt som mulig, og til og med rivalbiler som suser rundt som du kan utfordre for ekstra moro. Igjen, det er en lekeplass Milestone tilbyr her, og selv om det mangler noe av presisjonen og dybden i et Horizon-spill, fungerer det godt nok til å engasjere.

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Når det gjelder løpene, kan du forvente å kjempe mot AI som kan dra nytte av å være raskere på et ganske begrenset antall baner/løyper som gjentas gang på gang, bortsett fra ved bruk av litt forskjellige spillmoduser. I teorien fungerer Elimination annerledes enn et vanlig Quick Race, men hvis du ligger milevis foran motstanderne, er det ingen reell forskjell, noe som betyr at du bare ender opp med å kjøre kvalifiseringsrunder på en bane du allerede har kjørt rundt fire ganger på rad i forskjellige spillmoduser. Det kunne ha vært bra med litt mer allsidighet og variasjon, for akkurat nå ser det ut til at det er bilene selv som har de største endringene.

Og æren til Milestone for å tilby et virkelig bredt garasjeutvalg i « Hot Wheels: Infinite Rush ». Vi snakker ikke om ekte biler her, men deres Hot Wheels-motstykker, det vil si små maskiner som ser ut som plast, uten nummerskilt og med bisarre former og detaljer som stikker ut overalt. Det finnes ekte biler som har blitt omgjort til Hot Wheels, enten det er en Nissan GT-R eller en Koenigsegg Jesko, men også de sprø kreasjonene merket er kjent for, inkludert T-Rex-troyer og Sharkuiser. De kjører også som en drøm, for igjen er målet her ikke å tilby en mer realistisk simulering av bilracing, men å fokusere på enkel og lett arkadekjøring, noe som betyr at bilene klistrer seg til veien og går fra 0 til 230 km/t på omtrent ett sekund når du gir gass. Det er galskap, men også veldig moro.

Det blir interessant å se hvordan Milestone vil endre ting på de tre andre øyene som tilbys, men slik det ser ut nå, i likhet med Hot Wheels Unleashed-spillene, ser det ut til at utviklerteamet har oppnådd det de satte seg for, nemlig å levere lett og rett fram arkadespill der fokuset først og fremst ligger på å ha det gøy. Det er en formel som fungerer og er lett å sette pris på, og jeg har ingen grunn til å argumentere imot det etter å ha prøvd ut Hot Wheels: Infinite Rush.