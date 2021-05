Housemarque vil lage flere Returnal-aktige eller større spill

Du ser på Annonser

Selv om de begynte å lage spill allerede på starten av 90-tallet var utviklerne i Housemarque ekstremt ukjente før de begynte å fokusere på arkade-inspirerte shoot'em up-spill etter lanseringen av Super Stardust HD i 2007. Da begynte det som nærmest kan betraktes som en gullalder for studioet med spill som Dead Nation og Resogun, men nøyaktig ti år senere sa eierne av studioet at slike spill ikke var lønnsomme nok. Returnal ble derfor finnene sitt første AAA-spill på tjue år da det ble lansert på PS5 den 30. april. Vi har fortsatt ikke fått nevneverdig informasjon om hvordan det fantastiske spillet gjør det salgsmessig, men det virker uansett som om utviklerne er klare på hva fremtiden bringer.

I alle fall var Housemarque sin "Marketing Director", Mikael Haveri, rimelig klar da jeg hadde gleden av å intervjue han og spurte om planen er at hele studioet skal fokusere på ett storspill fremover i stedet for flere små som før:

"Ja, vi har tidligere jobbet med to prosjekter samtidig, og nå med Returnal har vi selvsagt kun ett prosjekt. Det er vanskelig å si om vi vil fortsette med ett eller to prosjekter i fremtiden, men tanken er at vi nå kan etablere oss ved at Returnal definerer hvilke type spill vi ønsker å lage i fremtiden. Ønsket er at vi nå kan vise at vi er mer enn et "Resogun-studio". Vi kan gjøre alt mulig, og fra studioet vårt sitt ståsted betyr det at vi vil gå for disse større opplevelsene. Vi elsker fortsatt arkade, og vi elsker fortsatt mindre spill også. Hvem vet? Kanskje lager vi flere slike 26 år inn i fremtiden også, men det avhenger virkelig av hvor suksessfulle vi er med å bygge oss selv opp med opplevelser som Returnal nå representerer."

Hva mener du? Er litt større og mer populære sjangere veien å gå for Housemarque eller bør de gi mindre arkade-aktige spill en siste sjanse?