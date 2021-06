Humankind - En kikk på Amplitudes kommende strategispill

Du ser på Annonser

Selv om det opprinnelig skulle slippes i slutten av april før det ble rammet av en forsinkelse, er vi nå bare noen få måneder fra å kunne nyte Amplitude Studios kommende 4X-strategitittel Humankind. For å få en idé om hva vi kan forvente når spillet endelig utgis, deltok jeg nylig på et preview-event hvor jeg selv fikk spille Humankind.

Du ser på Annonser

For de som ikke vet hva et 4X-strategispill er, er det enkelt og greit spill som dreier seg om de fire elementene: utforske, utvide, utnytte og utrydde (ja, det burde nesten hete 4U på norsk). Menneskeheten passer perfekt inn i den klassifiseringen, da det er et omfattende strategispill hvor du får omskrive menneskehetens hstorie ved å bruke utvidelses-, diplomati- og kampmekanikker. Det gjør det ved å bruke et turbasert system som likner andre 4X-spill, som Civilization-serien, hvilket betyr at når du har gjennomført alle handlinger i en tur, går tidslinjen fremover littegrann.

Da det hele går ut på å omskrive menneskehetens historie, starter Humankind i neolittisk tid (yngre steinalder), omtrent samtidig som menneskene begynte å bosette seg og utforske landbruk. Dette er den første æraen i spillet, som bruker æraer for å skille mellom de forskjellige sprangene i historien. I løpet av den yngre steinalderen vil målet ditt være å utforske og utvide størrelsen på stammen din ved å besøke kuriositeter spredt utover kartet. Disse vil belønne deg med mat som er nødvendig for å utvide befolkningen, samt forskjellige andre viktige ressurser som vitenskap (for å hjelpe til med å forske på ny teknologi) og innflytelse (for å kunne utvide sivilisasjonens rekkevidde). Å besøke kuriositeter og samle ressurser i den yngre steinalderen er av største betydning, da det også er den primære måten å tjene æra-stjernene som kreves for å komme videre til neste æra av menneskehetens historie.

Spilleren belønnes med æra-stjerner når milepæler i spesifiserte utfordringer nås. I den yngre steinalderen kan dette være å ha fire separate stammer, eller å beseire to forskjellige dyrearter i kamp. Dette er en av de viktigste måtene Humankind skiller seg fra andre strategispill, da tidslinjen kun går videre når en sivilisasjon når den nødvendige mengden æra-stjerner i løpet av en æra. Når spilleren har nok stjerner til å gå videre (fra for eksempel neolittisk tid til oldtiden), er muligheten for å gjøre det tilgjengelig med en gang, men du kan også velge å holde fast i en æra en stund til for å tjene flere stjerner for å øke din berømmelsesrang.

Dette bringer meg til neste store poeng som skiller Humankind fra andre strategispill, nemlig berømmelsesrangeringen. Dette er en måte å se hvor aktiv en sivilisasjon har vært i løpet av et spill. Det leder ikke nødvendigvis til en seier, men har man samlet ekstra mange stjerner, bygget underverker og oppdaget sjeldne naturlige underverker (bare noen få av mange måter å øke berømmelsen), sitter man vanligvis igjen med en meget slagkraftig sivilisasjon.

Men hva skjer så når du går videre til neste æra? Hver gang du samler nok æra-stjerner og går videre i historien, får du sjansen til å velge en kultur. Kulturer er måter å definere sivilisasjonen du ønsker å bli, og de gjenspeiler den gitte æraen. For eksempel vil oldtiden la deg velge mellom egypterne, babylonerne og mykenerne (for å nevne noen få), mens du i klassisk tid kan velge alt fra romenerne til hunerne til mayaene.

Hver kultur har et unikt sett med bonuser som definerer dem: Egypterne blir sett på som gode planleggere og utmerker seg i å tilby bonusproduksjon til byene sine. De kan også bygge pyramider og bruke den unike Markabata-enheten. Romerne derimot er mer orientert rundt kamp, og tilbyr en ekstra enhetsplass i hver hær du har. Den virkelig unike delen med kultursystemet er at det ikke definerer sivilisasjonen din helt i løpet av et spill. I hver nye æra kan du velge en annen kultur for å få nye bonuser, for eksempel har du kanskje fått nok av å være en olmeker i oldtiden og i stedet har lyst til å prøve deg som grekerne i den klassiske tiden. Du vil til og med beholde visse deler av tidligere kulturer takket være arv-systemet dersom du velger å bytte, og dette kan skje opptil seks ganger i løpet av et spill - siden det er seks forskjellige æraer å reise gjennom.

Du ser på Annonser

Når det gjelder å bygge sivilisasjonen din, ser ikke Humankind ut til å skille seg så mye fra andre strategispill. Du har byer du kan utvide ved å bygge bygninger og distrikter over flere trekk, ganske standard. Det samme gjelder teknologitreet. Du velger teknologien du vil utvikle neste gang, og noen trekk senere kan du høste gevinsten. Likheten med andre spill er imidlertid ikke negativ, siden den gjør at spillet blir mye lettere å lære seg, forutsatt at du har grunnleggende kunnskap om 4X-strategispill.

Spillets kampsystem er dog en smule annerledes. Det er turbasert og gir deg et begrenset antall trekk per runde. Det største problemet ved systemet er at kampene stort sett er avgjort på forhånd da du klart og tydelig kan se hvilken hær som er den sterkeste, og hvordan de forskjellige enhetene matcher opp. Selv om spillet forteller deg at du sannsynligvis ikke vil vinne en kamp, selv om det er en liten margin, er det ikke mye du kan gjøre rent strategisk for å i det hele tatt forsøke å sikre deg en seier.

Og så er det diplomatisystemet, som er et system som fremdeles ser ut til å ha noen fliser som må høvles av. Du kan tydelig se at Amplitude legger mye fokus på denne delen av spillet, men det føles litt komplisert. Visst gir det mange alternativer, men dersom det ikke forklares bedre, ser det ut som at dette kan ende opp med å skyves til sidelinjen av mange spillere.

Gamestar

I motsetning til andre spill i sjangeren, hvor du ofte spiller som historiske skikkelser, lager du her din egen avatar. Du kan tilpasse avataren din selv, og den vil dermed utvikle seg gjennom spillet for å reflektere kulturene du velger. Avataren din kan også brukes av vennene dine som en in-game fiende i deres spill, hvilket legger til litt mer personlig dybde i spillet.

Fra det jeg har sett og spilt, kan Humankind være en sterk konkurrent blant de beste 4K-strategispillene. Kan det slå Civilization av tronen? Det vet vi ikke før lanseringen, men vi kan i det minste se frem til et nytt og interessant strategispill som kan styrke sjangeren ytterligere, og derfor gleder jeg meg til det kommer.

Du ser på Annonser

Gamestar

Gamestar