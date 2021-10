Hva er McCree sitt nye navn i Overwatch?

HQ

I august fortalte Blizzard at de ville oppfylle fansen sin ønsker om å endre navnet på McCree i Overwatch-universet, men at de trengte litt tid for å komme på en passende erstatning. Nå har de funnet den.

Studioet avslører at McCree nå kalles Cole Cassidy. Begrunnelsen i selve Overwatch er at dette er hans ekte navn, og at han kun har gått under McCree for å flykte fra fortiden sin. Derfor kan vi nok regne med å lære mer om dette i den neste kortfilmen og lignende fra Blizzard. Selve endringen vil skje i en oppdatering den 26. oktober.