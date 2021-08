Overwatch skifter navn på McCree og får nytt kart i september

HQ

Blizzard var raskt ute med å si at de ville gjøre endringer i World of Warcraft etter at California sitt søksmål mot Activision Blizzard rettet sterke anklager mot personer som var inspirasjonskilder for en rekke karakterer og oppdrag. Nå er det Overwatch sin tur.

Overwatch-utviklerne har lagt ut en melding på sosiale medier hvor de bekrefter at arbeidet med å skifte navn på karakteren vi så langt kjenner som McCree har startet. Dette siden McCree sitt navn kommer fra den nylig sparkede utvikleren Jesse McCree. De har dog ikke bestemt seg for et navn enda siden en slik endring åpenbart er viktig for Overwatch-fansen. Siden cowboyen skulle være en viktig del av historiearken som var forventet i september har dette blitt utsatt til senere i år for å faktisk reflektere navneskiftet. Som en slags kompensasjon vil vi i stedet få et nytt FFA-kart en gang neste måned.

Til slutt gjøres det klart at ingen fremtidige karakterer vil være basert på utviklere, både for å unngå slike ting og for å fremheve at dette er et fiksjonelt univers.

