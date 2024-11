Hva er sjansene for at laget mitt kvalifiserer seg til neste runde i Champions League? Her er hva dataene har å si

HQ

UEFA har lansert et nytt format for Champions League i år. Det gjør det mulig for flere lag å delta (36 i stedet for 32) og legger til flere kamper med en helt ny utslagsfase før åttendedelsfinalene, der lagene som ender fra 9. til 24. plass i den nye ligafasen som erstatter gruppespillet, deltar.

Så langt har alle lagene kommet halvveis i ligafasen, og brikkene begynner å falle på plass.

Fem lag er ubeseiret og har størst sjanse til å ende blant de åtte beste (noe som vil redde dem til utslagsfasen), og fem lag har tapt alle kampene sine, noe som gir dem svært lite håp om å overleve (de som ender på 25.-36. plass vil bli fullstendig eliminert, uten noe sikkerhetsnett i Europa League).

I løpet av de fire gjenstående kampdagene kan imidlertid nesten alt skje. Det sier Opta, et dataanalysefirma som har spådd hvor mange poeng et lag trenger for å kvalifisere seg til neste runde.

Hvor mange poeng er nødvendig for å kvalifisere seg til knockout-fasen i Champions League

Uten presedens har noen fans siden starten av turneringen vært bekymret for hvor mange poeng lagene deres trenger for å overleve denne fasen. Og etter å ha kjørt 50 000 simuleringer, sier resultatene at 10 poeng vil være nok til å kvalifisere seg blant de 24 beste plassene i 99 % av tilfellene.

Hvis laget ditt ender opp med 9 poeng, har de 69 % sjanse til å komme blant de 24 beste, men med bare 8 poeng er sjansene små: 16%.

Hvor mange poeng er nødvendig for å komme blant de åtte beste?

De største lagene vil sannsynligvis satse på det vanskeligste: å ende blant de åtte beste, noe som vil spare dem for den første utslagsfasen. For å ende blant de aller beste vil 16 poeng være nok i 98 % av simuleringene.

15 poeng vil gi dem 73 % sjanse, så det er nok det tallet noen av de største lagene i Europa tenker på akkurat nå.

Lag som Manchester City, Juventus, Arenal, Bayern, Real Madrid, Milan og Atlético de Madrid har syv eller seks poeng. Med tolv poeng igjen er sjansen stor for at de kvalifiserer seg til utslagsfasen, men det blir en svært tøff kamp om en av de åtte beste plassene på tabellen... og målsnittet blir trolig svært viktig å løse.