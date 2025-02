Hva du kan forvente deg av Formel 1-livearrangementet i kveld: Vil det være verdt det?

HQ

Årets første Grand Prix er fortsatt en måned unna (Australias GP 14.-16. mars), men for første gang vil alle førere og team samles på ett sted i kveld: O2 Arena i London, for F1 75 Live-arrangementet. Det er første gang noe lignende har blitt gjort, med alle teamene som avduker sine farger samtidig, under ett tak, og med spesielle gjester og musikalske opptredener i løpet av et to timers arrangement.

Forventningene har vært høye, og billettene ble utsolgt på et blunk. Men for de som sitter hjemme og ikke har noen presedens for hva de kan forvente, lurer kanskje på... er det verdt å se på? Den gode nyheten er at arrangementet vil bli livestreamet gratis på YouTube, i tillegg til noen lokale TV-kanaler som vanligvis sender "Det store sirkuset".

Dette er alt vi vet om arrangementet og hva du kan forvente av F1 75 Live Event.

Formel 1 kunngjøringer

Poenget med arrangementet er i hovedsak å avduke bilenes farger: designet bilene vil ha i løpet av sesongen. Hvert av de ti teamene har fått kreativ frihet til å avduke bilene, så det blir interessant å se hvilke team som gjør det mest interessant og storslått.

Og for en sesong med så mange endringer som denne (bare to lags line-ups forblir uendret fra i fjor), vil den røde løperen være interessant: første offentlige opptredener av Lewis Hamilton hos Ferrari og Carlos Sainz hos Williams.

Musikalske forestillinger

Fire band eller musikere vil opptre musikalsk: det populære britiske boybandet Take That, countryartisten Kane Brown, rapperen mgk og musikkomponisten Bryan Tyler, som komponerte Formel 1-temaet, som vil "vises som hans alter ego Are We Dreaming, og levere en unik og oppslukende audiovisuell opplevelse, som er like spennende som å se førerne kjøre".

Bortsett fra bilene, blir det ingen kunngjøringer. Poenget med alt dette er å lage et opptog, bli et populært tema og... ja, tjene penger, selvsagt. Tiden vil vise om dette vil bli en norm i fremtiden, for akkurat nå blir det betegnet som en spesiell anledning for Formel 1s 75-årsjubileum.

Hvis du er interessert, vil F1 75 Live-arrangementet finne sted i kveld, tirsdag 18. februar, kl. 20:00 GMT (21:00 CET, sentraleuropeisk tid) og vil vare i to timer. Arrangementet strømmes gratis på YouTube.