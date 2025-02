Slik ser du F1 75 Live: dato, klokkeslett, bekreftede artister og alt du trenger å vite

HQ

Formel 1 fyller 75 år i 2025, og for å feire den spesielle anledningen vil de være vertskap for et spesielt festarrangement, med alle de 10 teamene under samme tak: F1 75 Live i London. Alle førere og teamsjefer vil vise frem draktene for den nye kampanjen, og innimellom vil det være musikalske innslag og spesielle gjester, inkludert "legender fra sporten".

Noen team, som Williams, McLaren og Ferrari, har allerede avduket sine nye biler, men på tirsdag får vi se dem for første gang med det designet de vil ha hele sesongen.

Førere vil også være på showet, inkludert den første offentlige opptredenen til Lewis Hamilton som Ferrari-sjåfør, og mesteren Max Verstappen, som er like motvillig som alltid: han sa at han håpet å være syk for arrangementet. Men med mindre siste øyeblikk endres, vil han være der.

Musikkoppstilling for han F1 75 Live

Fansen som kommer til O2 Arena i London, og de som ser på hjemme, vil kunne se minst fire musikalske opptredener live, under arrangementet som ledes av komikeren Jack Whitehall, sammen med F1TV-programlederne Laura Winter, Ariana Bravo og Lawrence Barretto.



Kane Brown



mgk



Take That



Bryan Tylers Are We Dreaming



Hvordan se F1 75 og hva er klokken

F1 75 Live-arrangementet, fra O2 Arena i London, finner sted tirsdag 18. februar kl. 20:00 GMT (21:00 CET, sentraleuropeisk tid) og varer i to timer.

Arrangementet strømmes gratis på YouTube. Andre TV-kanaler som vanligvis sender Formel 1, vil også sende begivenheten over hele verden.

Billettene til F1 75 Live ble lagt ut for salg i november, og ble utsolgt nesten umiddelbart.

Dette arrangementet vil bli etterfulgt av pre-season testing, som finner sted på Bahrain International Circuit fra 26.-28. februar. Det første Grand Prix-løpet går av stabelen i Australia 14.-16. mars.