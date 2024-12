Hva skjedde med Sergio 'Checo' Pérez, og hvorfor Red Bull angivelig ønsker å sparke ham?

HQ

Max Verstappen vant Drivers 'Championshiop for fjerde gang på rad i år, men til tross for det vant Red Bull Racing ikke konstruktørens tittel og ble tredje- McLaren gjorde det, for første gang siden 1998-. Det er vanlig at mesterens lag også vinner konstruktørens tittel, men det skjedde ikke i 2024 (når vi går tilbake, har det bare skjedd to ganger i dette århundret: 2021 og 2008).

Til tross for at Max Verstappen vant færre løp i år enn vanlig (9, sammenlignet med rekordhøye 19 i fjor), peker alle fingrene mot lagkameraten Sergio Pérez. Verstappen fikk 437 poeng i år, mens meksikaneren ikke vant et løp og bare fikk 152 poeng, og endte på åttendeplass i førermesterskapet (han var nummer to og tre de foregående årene).

Det har satt i gang rykter om at "Checo" Pérez har fått sparken fra Red Bull tidligere, til tross for at kontrakten hans går ut i 2026 ... en forlengelse som ble annonsert for bare seks måneder siden.

Hva skjedde med Sergio Pérez' kontrakt i Red Bull?

I forrige uke, før Abu Dhabi Grand Prix, innrømmet Red Bulls teamsjef Christian Horner at det var en tabbe å forlenge Pérez' kontrakt i juni 2024. I starten av sesongen hadde Pérez prestert veldig bra, inkludert fire pallplasser i de fem første løpene. "For å få ham til å roe seg ned og forlenge den gode formen resten av sesongen, valgte vi å gå tidlig ut, noe som åpenbart ikke fungerte.

Horner roste imidlertid også Pérez: "Han er en god lagspiller, en flott person, ekstremt populær i laget", og innrømmer at ingen er mer frustrert enn Checo selv.

Verstappen, som er kjent for sin direktehet, roste også Checo, og synes folk har vært veldig harde mot ham. "Det er sjeldent å ha en lagkamerat som ham, så god og hyggelig", og pekte på at bilen hans var vanskeligere å kjøre, som en forklaring på hans dårlige prestasjoner.

Noen kilder sier at Red Bull allerede har bestemt seg for å sparke Pérez, og nå er det et spørsmål om når de kommer til å kunngjøre det (og hvor mye penger de vil betale som oppsigelse). Ifølge Nico Rosberg krever Pérez 16 millioner euro. Liam Lawson høres ut som hans erstatter.

Men så langt er Pérez og Verstappen fortsatt sitert som Red Bull-førere inn i 2025. Dette er alle F1-teamene og førerendringene som er bekreftet for neste år.