Hva ville det koste å kjøpe Capcom, EA eller Take-Two?

Ingen har vel gått glipp av at Microsoft nylig kunngjorde at de skal kjøpe Activision Blizzard, men denne kjempen er selvsagt ikke gratis og Microsoft betaler over 600 milliarder kroner for å få rettighetene til blant annet serier som Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, Tony Hawk's Pro Skater, Guitar Hero, Spyro, Starcraft og Warcraft.

Selv om dette utvilsomt er en enorm avtale som vil styrke Microsoft for både Xbox, PC og smarttelefoner (siden Candy Crush-produsenten King er en del av avtalen), kan det fortsatt være interessant å vite hva de kunne fått for pengene hvis de hadde brukt dem på noe annet. Skaperen, produsenten og vert for The Game Awards - Geoff Keighley - ser ut til å ha tenkt på det samme og har nå delt de nåværende markedsverdiene til noen av de største utgiverne i dag:



EA: 340 milliarder kroner



Take-Two: 161 milliarder kroner



Nexon: 134 milliarder kroner



Bandai Namco: 134 milliarder kroner



Embracer: 96 milliarder kroner



Netmarble 62 milliarder kroner



Ubisoft: 62 milliarder kroner



Konami: 53 milliarder kroner



Square Enix: 50 milliarder kroner



Capcom: 44 milliarder kroner



Sega: 32 milliarder kroner



Det bør bemerkes at Take-Twos verdi ennå ikke inkluderer Xynga som de nylig kjøpte, og bør derfor være nærmere 30 milliarder dollar (268 milliarder kroner). I tillegg kjøper du ikke selskaper for markedsverdi, men må by over. Activision Blizzard var for eksempel verdt 51 milliarder dollar da Microsoft avslørte sin intensjon om å kjøpe dem for over 68,7 milliarder dollar.