Hver femte Cyberpunk 2077-spiller har kjøpt Phantom Liberty

Det ser ut til at Cyberpunk 2077-utvidelsen Phantom Liberty har fått en veldig god start, ettersom CD Projekt Red nå har bekreftet at den har solgt 4,3 millioner eksemplarer siden lanseringen for to måneder siden. Det er i seg selv veldig imponerende, men CD Projekt Red avslører også at dette betyr at det har en tilknytningsgrad på omtrent 20 %.

Dermed har hver femte kjøper av Cyberpunk 2077 også kjøpt Phantom Liberty, noe som er et veldig høyt tall, spesielt med tanke på den begrensede tiden. Vi anbefaler at du tar en titt på vår gjennomgang av utvidelsen for å lære mer om den.