Hvis du leter etter en unnskyldning for å få tak i en Nintendo Switch 2, kan du forhåndsbestille konsollpakken og Pokémon Legends: Z-A fra i morgen

Da Nintendo kunngjorde at lanseringspakken til Nintendo Switch 2 ville inneholde Mario Kart World, nikket de av oss som følger med på selskapets økonomiske rapporter og spillsalgsrapporter, samtykkende: Mario Kart var bestselgeren i forrige generasjon, og det var logisk at det var åpningsspillet for denne generasjonen for at maskinvaren skulle bli en suksess. Men hvis du vil at denne generasjonen virkelig skal lykkes, må du tilby en annen inngang for de som ikke liker karting like mye. Og det er, enda mer enn Super Mario eller Donkey Kong Bananza, en ny Pokémon.

Derfor har Nintendo i dag avslørt den andre offisielle Nintendo Switch 2-pakken, som vil se et begrenset opplag av konsollen (interessant nok en standard covermodell) og en digital kode for det kommende Pokémon Legends: Z-A komme i salg. Denne pakken med konsoll og digitalt spill (til en pris på €509,99) kommer i salg samme dag som spillet, 16. oktober 2025.

Forhåndsbestillinger åpner i morgen, 23. juli i My Nintendo Store og deltakende utsalgssteder i kampanjen. Kommer du til å få tak i det?