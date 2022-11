Hvordan endrer God of War: Ragnarök Kratos?

HQ

Nå har millioner av spillere verden over straks hatt mulighet til å spille enestående God of War: Ragnarök i en uke, og dermed sett hvordan både Kratos og Atreus har blitt påvirket av hendelsene i det forrige spillet og årene generelt. Det er likevel noen personer som forstår og kjenner disse endringene bedre enn oss, nemlig skuespillerne og utviklerne selv. Derfor er dagens video verd å få med seg.

I den nyeste videodagboken retter PlayStation Studios nemlig mot Christopher Judge (mannen som både spiller og har den originale stemmen til Kratos), et par av motpartenes hans fra andre land og noen av utviklerne som ga en ikoniske karakteren og verdenen rundt liv. Her får vi høre hva Judge tenker om krigsgudens utvikling, hvordan det var å samarbeide med en nå eldre og mer selvstendig Sunny Suljic, sammenligninger med hans eget liv og mer.

Spoileradvarselen i starten skremmer kanskje litt, men det er greit å nevne at dette ikke skyldes store avsløringer. I stedet handler det i hovedsak om at videoen inneholder et par scener som gir klare hint til noen av temaene God of War: Ragnarök tar opp, men de aller fleste av disse har allerede vært i trailere.