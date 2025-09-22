Hvordan fungerer Ballon d'Or-prisens stemmeprosess og hvilke kriterier som brukes

HQ

Ballon d ' Or er den mest prestisjefylte individuelle prisen en fotballspiller kan håpe på å vinne. Og i dag, mandag 22. september, får vi to nye mottakere, og det peker på at det blir helt nye mottakere, både i herre- og damekategorien.

Ballon d'Or ble første gang delt ut i 1956. Det er nå den 69. utgaven, men seremonien har vokst betraktelig de siste tiårene, med nå 13 kategorier totalt, og kårer unge spillere, trenere, målvakter, toppscorere...

Til tross for at det er noe som diskuteres heftig blant fotballfans, er det ikke alle som vet hvordan stemmegivningsprosessen fungerer. Og den er riktignok litt uvanlig, ettersom bare én journalist har lov til å stemme for hvert land. I motsetning til andre priser er juryen relativt liten: 100 journalister (én for hvert land, de 100 beste landene på FIFA-rankingen) for herreprisen, og 50 journalister for kvinneprisen.

Hver journalist velger ut 10 spillere, som får henholdsvis 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 og 1 poeng. Ved stemmelikhet velges spillerne etter antall stemmer på førsteplass (og deretter stemmer på andreplass, stemmer på tredjeplass ...).

Kriterier: France Football ber jurymedlemmene om å basere sine stemmer på tre hovedkriterier :



Individuelle prestasjoner, avgjørende og imponerende karakter



Lagprestasjoner og prestasjoner



Klasse og fair play



Det er slik vinnerne kåres, men listen på 30 spillere er valgt ut på en annen måte: Den er valgt av et team bestående av journalister fra L'Équipe, de beste jurymedlemmene fra forrige utgave, og Luís Figo (for herrenes pris) og Nadine Kessler (for kvinnenes pris), som fungerer som UEFA-ambassadører.

Nesten alle kategoriene fungerer på samme måte, men med et redusert antall spillere på shortlisten, og juryer som velger ut færre spillere (for Årets klubb, Årets trener, Kopa-prisen for beste U21-lag...).

Her er listen over de nominerte til Ballon d'Or 2025 :

Ballon d'Or for kvinner 2025



Lucy Bronze (Chelsea, England)



Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)



Aitana Bonmatí (Barcelona, Spania)



Sandy Baltimore (Chelsea, Frankrike)



Mariona Caldentey (Arsenal, Spania)



Klara Bühl (Bayern München, Tyskland)



Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit, Italia)



Steph Catley (Arsenal, Australia)



Melchie Dumornay (Olympique Lyon, Frankrike)



Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)



Emily Fox (Arsenal, USA)



Cristiana Girelli (Juventus, Italia)



Esther González (Gotham FC, Spania)



Caroline Graham Hansen (Barcelona, Norge)



Patri Guijarro (Barcelona, Spania)



Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil)



Hannah Hampton (Chelsea, England)



Pernille Harder (Bayern München, Danmark)



Lindsey Heaps (Olympique de Lyon, USA)



Chloe Kelly (Arsenal, England)



Marta (Orlando Pride, Brasil)



Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal, Norge)



Ewa Pajor (Barcelona, Polen)



Clara Mateo (Paris FC, Frankrike)



Alessia Russo (Arsenal, England)



Claudia Pina (Barcelona, Spania)



Alexia Putellas (Barcelona, Spania)



Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Spania)



Caroline Weie (Real Madrid, Skottland)



Leah Williamson (Arsenal, England)



Ballon d'Or 2025 for menn



Ousmane Dembele (PSG, Frankrike)



Gianluigi Donnarumma (PSG, Italia)



Jude Bellingham (Real Madrid, England)



Desire Doue (PSG, Frankrike)



Denzel Dumfries (Inter Milan, Nederland)



Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)



Erling Haaland (Man City, Norge)



Viktor Gyokeres (Arsenal, Sverige)



Achraf Hakimi (PSG, Marokko)



Harry Kane (Bayern München, England)



Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)



Robert Lewandowski (Barcelona, Polen)



Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina)



Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentina)



Scott McTominay (Napoli, Skottland)



Kylian Mbappe (Real Madrid, Frankrike)



Nuno Mendes (PSG, Portugal)



Joao Neves (PSG, Portugal)



Pedri (Barcelona, Spania)



Cole Palmer (Chelsea, England)



Michael Olise (Bayern München, Frankrike)



Raphinha (Barcelona, Brasil)



Declan Rice (Arsenal, England)



Fabian Ruiz (PSG, Spania)



Virgil van Dijk (Liverpool, Nederland)



Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil)



Mohamed Salah (Liverpool, Egypt)



Florian Wirtz (Liverpool, Tyskland)



Vitinha (PSG, Portugal)



Lamine Yamal (Barcelona, Spania)



