Hvordan verden ble skapt og skjebnehjulet stoppet i Wuchang: Fallen Feathers

Den lange utviklingen av Wuchang: Fallen Feathers nærmer seg slutten. Det kinesiske historiebaserte sjelespillet lanseres senere i år på PC, Xbox Series og PS5, og nå har vi fått en ny trailer som gir oss en nærmere titt på historien.

Det er en avvik fra de tidligere trailerne for spillet vi så i 2024, da denne traileren utelukkende fokuserer på å skildre historien som fører opp til hendelsene i spillet, for å gi oss en bedre forståelse av spillets plot.

I Wuchang: Fallen Feathers var det en konflikt som splittet en sivilisasjon av udødelige vesener i eldgamle tider kalt 'Avien'. Mens noen aksepterte kausalitet og dødelighet for å bli mennesker, kjempet andre for å beholde sine privilegier ved å forvandle seg til forferdelige skapninger. Kampen ble tilsynelatende vunnet av det gode, men det guddommelige våpenet som ble brukt i seieren, ble etterlatt splittet og spredt over hele verden, og de beseirede venter på å reise seg igjen.

Det er mye historie, og vi vil helt sikkert kunne sette pris på dybden i historien når Wuchang: Fallen Feathers kommer til oss i 2025, på en dato som ennå ikke er bestemt. Nyt den nye traileren nedenfor.