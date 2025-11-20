Hvordan ville slutten på Red Dead Redemption ha sett ut hvis Bethesda hadde laget det?

HQ

En av de mest populære YouTube-profilene i spillverdenen er Gu1maz. Han legger jevnlig ut spillparodier som vanligvis når et publikum på millioner. Onsdag var han opptatt med å legge ut sin nyeste kreasjon, nemlig hvordan slutten på Red Dead Redemption ville ha sett ut hvis soillet hadde blitt utviklet av andre selskaper enn Rockstar.

Du kan se hvem som får gjennomgå nedenfor (og det er ofte fantastisk nøyaktig med detaljer som du virkelig må være en gamer for å forstå), men vi vil understreke at dette handler om slutten av spillet ... så store spoilere i vente hvis du ikke har spilt det ferdig.

Hvis du er interessert i å spille Red Dead Redemption, minner vi deg om at en litt oppfrisket versjon av John Marstons eventyr kommer til PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X - du kan lese mer om det her.