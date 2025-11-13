Red Dead Redemption lanseres på PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 og Netflix i desember

HQ

Som Jonas nevnte tidligere i dag da han skrev om at Red Dead Redemption var aldersmerket for PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 og mer var det mange som forventet at Red Dead Redemption 2 skulle lanseres på de nye konsollene. Jeg har nå både gode og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er at Red Dead Redemption 2 definitivt ikke blir oppgradert for nye plattformer i år. Den gode nyheten er at Red Dead Redemption og spin-offen Undead Nightmare vil lanseres på PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Android, iOS og Netflix så snart som 2. desember.

Denne "nye versjonen" høres ganske lik PC-versjonen som kom ut i fjor, da Rockstar sier at vi kan se frem til å spille de fantastiske spillene i "60 bilder per sekund, forbedret bildekvalitet, HDR-støtte og oppløsninger opp til 4K" på PS5 og Xbox Series. De som spiller på Nintendo Switch 2 kan også se frem til musekontroll og DLSS.

Da er det hyggelig å høre at de av oss som allerede har spillet på de eldre konsollene vil få denne versjonen gratis og til og med fortsette der vi slapp. Det er til og med gode nyheter for noen av dem som ikke eier det allerede, for Red Dead Redemption lanseres rett på PlayStation Plus Extra 2. desember.

Du kan få en forsmak på hva som venter i dette "nye" Red Dead Redemption i traileren nedenfor. Synes du det virker som en fin oppgradering?