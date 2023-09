I Blue Protocol vil "dyktige spillere i utgangspunktet kunne unngå 90-100 % av skadene"

HQ

På Summer Game Fest i L.A. tidligere i sommer fikk vi endelig spilt Blue Protocol for å gi våre førsteinntrykk, og nylig på Gamescom fikk vi også en prat med Mike Zadorojni fra Amazon Games for å lære mer om BP i videoen nedenfor.

"Spillet i seg selv faller på en måte inn under tre hovedpilarer", beskriver franchiselederen. "Jeg tror den første er estetikken, anime-stilen. Men det er også designet som et flerspillerspill fra grunnen av, et veldig samarbeidsorientert spill. Så hvis du kjemper mot noe i den åpne verdenen, kommer jeg og slår meg sammen med deg, vi får bytte og erfaring begge to. Alt er designet på den måten, så hvis du ser en annen spiller, er det en positiv opplevelse som bidrar til spillet ditt. Og så er det tredje actionkampene, der virkelig dyktige spillere i utgangspunktet vil være i stand til å unngå 90-100 % av skadene som kommer (...) Og så til slutt, som en slags bonus, handler det om spillerens valg når det gjelder karaktertilpasning; klassene låser deg ikke til arketype-roller, så klassen handler egentlig om kampstilen din, og hvilke ferdigheter du velger vil avgjøre om du er mer støttebasert, mer skadebasert, mer tank... alt dette er opp til spillerens valg."

Vår egen Ben Lyons var imidlertid litt forvirret over spillets narrativ ut fra det han spilte, så vi spurte om det også.

"Helt i begynnelsen av spillet er det lagt opp til at det skal føles litt som en ut-av-kroppen-opplevelse, litt forvirrende, tror jeg er det rette ordet, ikke sant?", sier Zadorojni. "Du ønsker å gi noe et mysterium, en intrige som gjør at du kan grave dypere i det. Akkurat nå er det tre kapitler tilgjengelig, og et fjerde er på vei til Japan, og det er en av de tingene som skjer i et livespill, med jevnlige oppdateringer av innhold og kapitler, men det første kapittelet handler egentlig om å forstå spillerens plass i verden og begynne å bli kjent med dette fantastiske persongalleriet. Det ene er at du som den sentrale helten lærer mer om deg selv og din historie. Klassisk hukommelsestap i anime er en del av et av historieelementene her, men hver av disse karakterene har også en dybde, og du får også se opplevelsen fra deres perspektiv og høre fra dem hva som skjer.

Målet vårt er å komme så nærme som mulig", legger Amazon Games-representanten til når det gjelder potensiell synkronisering mellom japanske og vestlige versjoner av Blue Protocol i fremtiden. "For jeg forstår verdien av å ha det samme skipet, men det er en del logistikk jeg ikke har kontroll over, blant annet tiden. Vi ønsker selvsagt å gjøre det i løpet av maksimalt et par måneder, men vi ønsker å komme så nærme som mulig.

"Igjen, vi er veldig begeistret for dette spillet", avslutter han. </m>"Vi forstår at det er en stor fanskare som er veldig begeistret for det, og det har vært mørkt lenge. Vi jobber så fort vi kan, og vi håper at vi kan kunngjøre ting snart, for vi vil definitivt at spillerne skal få tak i det."</em>

Du kan se hele videoen hvis du vil vite mer om spillets innbydende natur eller om hvordan de bruker tilbakemeldinger fra den endelige versjonen i Japan til å ta dem med inn i den nåværende vestlige betaversjonen.