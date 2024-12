I dag fyller LeBron James 40 år: Ingen spilte bedre enn ham i den alderen

HQ

Den mest anerkjente basketballspilleren gjennom (flere) generasjoner, LeBron James, har fylt 40 år i dag, 30. desember. Han har viet mer enn halvparten av livet sitt til NBA, da han ble valgt som førstevalg i NBA-draften i 2003 av hjembyens lag, Cleveland Cavaliers.

Blant de mange milepælene han har oppnådd, inkludert fire NBA-mesterskap, 20 All-Star-utvelgelser, tre olympiske gullmedaljer, tidenes toppscorer, spilleren med flest spilte minutter eller spilleren med flest spilte sesonger i NBA-historien (22 sammen med Vince Carter), og som den første NBA-spilleren som spilte sammen med sønnen Bronny, har han nå blitt den eneste spilleren i NBA-historien som har spilt i tenårene, i 20-årene, i 30-årene og i 40-årene.

Han er den eldste aktive NBA-spilleren. Det er ikke helt unormalt å spille når man er 40: 32 spillere før ham har spilt i 40-årene. Men bare ni holdt ut i mer enn 51 kamper etter at de fylte 40, og som regel med mye dårligere statistikk. James ligger an til å overgå dem alle, ettersom tallene hans fortsatt er på "All-Star-nivå", som Associated Press uttrykker det, med et gjennomsnitt på 23,5 poeng, 9 assists og 7,5 returer per kamp, over Michael Jordan, som hadde et gjennomsnitt på 22,4 poeng da han fylte 40 år.

"Jeg tror at i LeBrons tilfelle er det også et mentalt aspekt av det", mener NBA-kommissær Adam Silver. "Jeg tror vi alle vet at han, i tillegg til å holde seg i fysisk toppform, jobber mye med sinnet sitt. Og den evnen til å holde seg motivert, til å holde konsentrasjonen oppe, holde motivasjonen oppe ... han er fantastisk å se på".

Å finne en mental balanse er kanskje grunnen til at han i forrige måned valgte å holde seg borte fra sosiale medier.

James har også kontrakt ut neste sesong, men sa nylig at han "ikke kommer til å spille til hjulene faller av" fordi han ikke ønsker å være respektløs overfor spillet. Han ble kritisert under Los Angeles Lakers' nylige nedtur