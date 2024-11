LeBron James mener sosiale medier er bortkastet tid

HQ

LeBron James sa til sine 159 Instagram-følgere og 52,9 Twitter-følgere at han trekker seg fra sosiale medier for en stund. Los Angeles Lakers-legenden repostet en melding fra Rich Keliman, Kevin Durants mangeårige manager, som komplimenterte all negativiteten og hatet i amerikanske sportsmedier.

"Vi kan alle erkjenne at sport er den siste delen av samfunnet som universelt bringer folk sammen. Så hvorfor kan ikke dekningen gjøre det samme? Det er bare klikkagn når du sier det", skrev Kleiman.

"Når plattformen er så stor, kan du gjøre forandringen og tillate oss alle en flukt fra det virkelige livets negativitet. Jeg synes det er bortkastet. OL og JJ og Brons show var fremtiden for hva dette kan og bør være."

James la ut en skjermdump av Kleimans melding og la til: "Når alt dette er sagt, trekker jeg meg fra sosiale medier inntil videre".

Hans exit fra sosiale medier kommer dagen etter at han fikk kritikk fra noen brukere, som beskyldte ham for å lyve da James sa at han pleide å se Dalton Knechts kamper med Tennesse i fjor. 23 år gamle Knecht kom til Lakers i år og gjør det utrolig bra sammen med 39 år gamle James i Lakers.