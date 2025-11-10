I løpet av sin andre helg har ARC Raiders nådd et nytt topp antall spillere på Steam

HQ

Hovedspørsmålet rundt ARC Raiders var hvor lenge spillet kunne opprettholde lanseringshypen. Ekstraksjonsskytespillet debuterte med sterke tall, men dette var tydeligvis bare en forsmak på hva som skulle komme, ettersom det i løpet av den siste helgen (den andre på markedet) har satt ny rekord i antall spillere på Steam.

I henhold til SteamDB klarte det i løpet av helgen å registrere en periode der det hadde 462,488 XNUMX spillere i spillet på plattformen samtidig. For referanse er dette nok til å katapultere spillet inn i Steams topp 30 for topp samtidige spillerantall, ettersom det nå har overvunnet Helldivers II og Among Us.

Spørsmålet er hvor mye lenger det kan gå, ettersom videospill vanligvis begynner å synke i antall spillere etter hvert som uken fra lanseringen skrider frem. Hvis det kan overvinne denne trenden og fortsette å trives, vil en ny topp med ytterligere 40 000 spillere for å skyve den utover 500 000-markøren se den hoppe inn på topp 22 for plattformen og se den sprenge forbi Call of Duty.

Har du spilt ARC Raiders i løpet av helgen? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet.