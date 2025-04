Hvis det skulle være noen tvil, så er Hyrule Warriors: Age of Imprisonment en kanonisk historie

Selv om alle dagens "musou" er bygget på det samme grunnlaget, må det sies at Koei Tecmo alltid har lagt spesiell vekt på Hyrule Warriors-utgavene. Dette var spesielt merkbart i Hyrule Warriors: Age of Calamity, som fungerte som en kanonisk prequel til The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og skildret kampen mot Calamity Ganon 100 år før hendelsene i Breath of the Wild. Og senere i år får vi den tredje delen av serien i Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, som forteller historien om den eldgamle krigen mellom det nygrunnlagte Hyrule og Ganondorfs styrker. Og fortellingen er fullt ut godkjent av Aonuma og teamet hans, fordi det også vil være en kanonisk del av serien.

HQ

Dette ble bekreftet i den engelske teksten til Nintendos Switch 2 pressesett. På andre språk var oversettelsen forvirrende og unøyaktig, men nå har vi en eksakt bekreftelse på at Age of Imprisonment blir en offisiell prequel integrert i The Legend of Zelda-serien.

For øyeblikket har vi ikke en endelig utgivelsesdato, utover vintervinduet i 2025, men Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vil være eksklusivt for Nintendo Switch 2.