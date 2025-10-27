Ibai Llanos, streamer: "Det som skjedde i El Clásico er min feil"

HQ

Ibai Llanos, spansk streamer og eier av Kings League-klubben Porcinos, sier at det som skjedde i El Clásico El Clásico var hans feil. Han refererer til kontroversen etter at Lamine Yamal sa at Real Madrid "raner" under en samtale med Ibai og andre streamere, to dager før Liga-kampen mellom Madrid og Barcelona.

Real Madrid endte opp med å dominere og vinne kampen 2-1, og Lamine Yamal var for det meste irrelevant i kampen. Etter det hånet noen spillere fra Madrid, inkludert kapteinene Dani Carvajal og Thibaut Courtois, Yamal, og det brøt ut slagsmål mellom spillere og stabsmedlemmer på begge lag.

Søndag kveld spilte Llanos inn en kort video med tittelen "det som skjedde i El Clásico er min feil", der han forklarer sammenhengen. Ibai deltar i Kings League, en populær amatørfotballkonkurranse som strømmes direkte på Twitch, der han er eier av en av de opprinnelige klubbene, Porcinos FC.

Den helgen skulle Ibais lag spille mot Lamine Yamals lag i Kings League, La Capital, på søndag. Ibai ba Kings League om å flytte kampen til fredag, slik at Lamine kunne være til stede og også score et straffespark. Ibai bestemte seg også for å arrangere en samtale for å hype kampen, der de for det meste snakket om Kings League, men Ibai trakk likheter mellom Porcinos-Capital-kampen og El Clásico (gitt at Ibai er Real Madrid-supporter).

Ibai Llanos forklarer rotet mellom Lamine Yamal og Real Madrid

"Ideen var enkel: snakke om Kings League, bli litt opphisset... Det vanlige, bare for å ha det gøy. Tanken var ikke å snakke om Madrid eller Barça. Plutselig sier Lamine, i en sammenligning med laget mitt, at Porcinos raner like mye som Madrid. Det ble et stort rot, sier Ibai. Etter livestreamen trodde de at det ikke var så ille: noen sinte folk her og der, en viral video...

"Problemet er at ryktene sprer seg om at disse uttalelsene fra Lamine når Real Madrid-garderoben. Det kan være sant eller ikke. I dag ble det selvfølgelig bekreftet at Madrid-garderoben hadde hørt dette. Carvajal sa til ham "du snakker for mye", Vinicius også, Courtois også.

Dette er på grunn av det som skjedde i Kings League, og dette skjedde fordi jeg hadde den briljante ideen om at, hei, la oss spille en annen dag, så blir kampen morsommere. Det har nådd ut overalt. Jeg sverger på min far, jeg ville bare ha det gøy. Selvfølgelig sier han plutselig replikken om at Madrid stjeler også, og det som virket som tull ble til at politiet grep inn i El Clásico. Siste gang jeg har en idé..."

Hva synes du om denne situasjonen? Synes du Lamine Yamals ord (og tonen han sa det i) var så alvorlige?