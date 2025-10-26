Real Madrid vinner El Clásico med mål av Mbappé og Bellingham, kampen ender i slagsmål

HQ

Real Madrid har tatt revansje mot Barcelona, og etter fire strake tap vant de sesongens første Clásico, i en 2-1-kamp på Bernabéu som var preget av mange kontroverser. Real Madrid ønsket å ta en tidlig ledelse: Et straffespark i det første minuttet ble underkjent av VAR, og et mål av Mbappé ble underkjent på grunn av den tynneste offside. Likevel scoret Mbappé først etter 22 minutter med en assist fra Jude Bellingham.

Fermín López, som samme uke hadde scoret hattrick i Champions League, utlignet kort tid senere, men Bellingham scoret det andre målet før pause. Generelt sett tok Barcelona kontroll, men klarte ikke å skape mange sjanser mot Courtois, mens Madrid bommet på resten, inkludert en misset straffe av Mbappé. Vinícius ble byttet ut 15 minutter før slutt, og ble synlig sint.

Det store dramaet kom imidlertid i den opphetede slutten av kampen, der Pedri så sitt andre gule kort og ble utvist i kampens siste spill. Deretter brøt det ut et stort slagsmål mellom spillerne og staben fra begge lagene... og det kommer tilsynelatende av at Real Madrid-kaptein Carvajal gjorde noen hånlige gester til sin spanske lagkamerat Lamine Yamal, etter Lamine Yamals kommentarer om at"Real Madrid raner" to dager tidligere.