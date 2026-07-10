Id Software hadde planer om et nytt Perfect Dark

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Et av Microsofts studioer som har blitt spesielt hardt rammet av denne ukens nedbemanninger, er Id Software. Opptil en fjerdedel av alle ansatte skal ha blitt sagt opp, og mange frykter nå at dette markerer slutten for spillmotoren Id Tech og deres klassiske spillserier, som for eksempel Doom.

Nå som folk har forlatt selskapet, har historier begynt å dukke opp om hva som egentlig foregikk bak kulissene hos den berømte giganten, noe som tilsynelatende inkluderte et nytt « Perfect Dark, etter at The Initiatives tittel ble kansellert for et år siden. I en rapport fra GamesBeat kan vi lese:

«Teamet vurderte også å lage et spill basert på Perfect Dark, serien som ikke har fått noen nye utgivelser siden Perfect Dark Zero i 2005 på Xbox 360-konsollen. Studioet fikk nyss om ideen en dag da noen holdt en presentasjon i et kontor med glassvegger.

The Initiative, et Xbox-studio i Santa Monica, slet i hele syv år med å lage et « Perfect Dark-spill før The Initiative ble lagt ned i juli 2025. Tilsynelatende var « Perfect Dark-spillet aktuelt, siden id Software kunne benytte seg av IP-rettighetene til andre Microsoft-eiendeler dersom ingen andre jobbet med dem. Konseptkunst var under utvikling.»

Dessverre vil vi aldri få vite hvordan et Perfect Dark -spill utviklet av id Software og bygget med den kraftige id Tech 5-motoren ville ha sett ut – men får ikke bare tanken på det munnen til å vanne?