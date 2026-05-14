IEM Atlanta 2026: Team Vitality og GamerLegion sikrer seg de siste sluttspillplassene

Det kan virke rart at vi fokuserer så mye på Team Vitality under vår dekning av IEM Atlanta 2026, men når du snakker om et lag som nettopp har vunnet en Intel Grand Slam på rad og i hovedsak ikke har tapt en turnering i 2026 heller, skifter blikket naturlig nok til hva organisasjonen holder på med.

For dette formål dekket vi i går nyheten om at Team Vitality faktisk snublet i planene sine på IEM Atlanta ved å falle i den nedre braketten i sin respektive gruppe og risikere å bli eliminert. Dette har egentlig ikke påvirket lagets planer...

Sluttspillplassene er fylt og braketten er satt, med første runde byes som er låst inn og Team Vitality er blant kuttet etter å ha slått FaZe Clan og B8 ut av turneringen i løpet av den nedre braketten.

For dette formål kan du se den offisielle sluttspillbraketten for IEM Atlanta nedenfor, med handlingen som nå er et enkelt eliminasjonsformat, noe som betyr at lag ikke må tape hvis de har tenkt å nå finalen.

IEM Atlanta Playoffs kvartfinale (15. mai):



Natus Vincere vs. Team Vitality kl. 21:30 BST/22:30 CEST



PaiN Gaming vs. Gamer Legion kl. 18:15 BST/19:15 CEST



Semifinaler i IEM Atlanta-sluttspillet (16. mai):



BetBoom Team mot vinneren av NAVI/Vitality kl. 18:15 BST/19:15 CEST



Legacy mot vinneren av PaiN/GL kl. 21:30 BST/22:30 CEST



IEM Atlanta-sluttspillets kamp om tredjeplassen (17. mai):



Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2 kl. 15:45 BST/16:45 CEST



IEM Atlanta-sluttspillets store finale (17. mai):