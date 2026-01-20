Gamereactor

Counter-Strike 2

IEM Krakow 2026: Første runde av Play-In-kampene er bekreftet

Den etterlengtede turneringen begynner 28. januar.

Denne uken handler fortsatt om turneringen BLAST Bounty Winter 2026 i konkurranseverdenen Counter-Strike 2, ettersom det arrangementet avsluttes den kommende helgen. Men etter det vil det ikke være noen stopp i handlingen, ettersom lagene umiddelbart vil reise til Polen for å konkurrere i IEM Krakow 2026.

Med turneringen som starter 28. januar, kjenner vi nå den bekreftede første runden med kamper for Play-In del av arrangementet. Forutsetningen for Play-In er enkel, det vil være å kutte ned 16 lag til åtte overlevende, som hver vil gå videre til hovedarrangementet og konkurrere i Group Stage mot de åtte inviterte nåværende titanene. Når det gjelder hvem de åtte inviterte Group Stage -troppene er, kan du se disse nedenfor, inkludert hvordan de har blitt seedet i de to gruppene.

Gruppe A:


  • Furia

  • The MongolZ

  • Natus Vincere

  • Team Spirit

Gruppe B


  • Team Vitality

  • FaZe Clan

  • Mouz

  • Team Falcons

Når vi ser tilbake på Play-In -delen av arrangementet, bruker dette et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at to tap og et lag er ferdig. Med det som er tilfelle, har den første runden av kamper i Upper Bracket blitt seedet som følger.


  • Aurora Gaming vs. GamerLegion

  • Heroisk vs. Parivision

  • Team Liquid vs. Ninjas i pyjamas

  • Passion UA vs. G2 Esports

  • Legacy vs. BC.Game Esports

  • FUT Esports vs. 3DMax

  • Astralis vs. PaiN Gaming

  • NRG vs. B8

Hvem ser du på som favoritt til å vinne IEM Krakow 2026?

Counter-Strike 2

