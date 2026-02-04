IEM Krakow 2026: Sluttspillet er klart med bare seks lag igjen i kampen

HQ

Gruppespillet i IEM Krakow 2026 er ferdigspilt. Den polske Counter-Strike 2 -turneringen er i sluttfasen, og alle øyne rettes nå mot sluttspillet, der bare seks lag fortsatt kjemper om tittelen.

Basert på gårsdagens rapport, kan det være interessant å vite at FaZe Clan og 3DMax var de siste elimineringene i gruppespillet, med Team Spirit og Team Vitality som respektive gruppevinnere og tjente bye-kamper i første runde i sluttspillet.

Sluttspillet begynner derfor med en kvartfinalerunde der Aurora Gaming møter Furia, og G2 Esports møter Mouz. Vinneren av den første kampen møter Team Spirit, mens vinneren av den andre kampen møter Team Vitality.

Det er ingen nye sjanser lenger, noe som betyr at hver eneste taper er eliminert for godt, mens vinnerne går videre. Alle de seks finalekampene (inkludert en kamp om tredjeplassen) spilles mellom 6. og 8. februar.

Hvem tror du kommer til å gå hele veien?