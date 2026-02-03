IEM Krakow 2026: Team Vitality og Aurora Gaming stempler sluttspillbilletter

HQ

I går dekket vi de første elimineringene og sluttspillkvalifiserte lagene til IEM Krakow 2026, og nå kan vi utvide dette med enda flere elimineringer og kvalifiserte organisasjoner.

For det første har både Team Vitality og Aurora Gaming sikret seg sluttspillbilletter ved å nå finalen i gruppe B Upper Bracket. Vinneren av dette oppgjøret får en bye i første runde i sluttspillet, men begge lagene slutter seg til G2 Esports og Team Spirit som bekreftede organisasjoner i seks-lags sluttspilldelen av arrangementet.

Ser vi på elimineringene, kjøres både NRG og BC.Game Esports 'løp. Førstnevnte ble eliminert av FaZe Clan mens sistnevnte falt til Team Falcons, noe som betyr at bare fire lag gjenstår i strid om gruppe Bs siste sluttspillplass. Dette vil bli kjempet om av Mouz, FaZe Clan, 3DMax, og Team Falcons, med de to første som møter hverandre innledningsvis, og de to sistnevnte gjør det samme, for en plass i Lower Bracket-finalen der vinneren går videre.

I den andre gruppen er det bare Furia og Astralis som gjenstår og som snart vil møte hverandre i Lower Bracket Final, ettersom de to slo ut henholdsvis Natus Vincere og FUT Esports for å sikre seg en plass i denne overlevelseskampen.

Hvem tror du vil gå videre til sluttspillet?