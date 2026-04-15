IEM Rio 2026: Fire sluttspillplasser er fylt opp, mens fire lag allerede er eliminert

Som vi nevnte i går, har allerede fire lag avsluttet sin reise gjennom IEM Rio 2026, da fire organisasjoner er eliminert fra det store arrangementet. For å polarisere dette, har fire lag også allerede stemplet sluttspillbilletten, inkludert Team Vitality, som fortsatt jakter på sin back-to-back Intel Grand Slam-prestasjon.

Når det gjelder de eliminerte lagene, Gentle Mates, Team Liquid, Passion UA, og Legacy har alle blitt slått ut. På den annen side er de fire bekreftede sluttspillstroppene Team Vitality, Team Falcons, Furia, og Mouz.

Med alt dette i bakhodet er dagen i dag (15. april) en stor dag, for da får vi vite hvem som er bekreftet som gruppevinnere og hvilke fire lag som ryker ut. Når dette er sagt, er kampoppsettet som følger.

IEM Rio 15. april kamper:

Gruppe A Øvre brakettfinale:



Team Vitality mot Team Falcons



Semifinaler i gruppe A nedre halvdel:



Team Spirit vs. RED Canids



G2 Esports vs. 3DMax



Gruppe B Øvre brakettfinale:



Furia mot Mouz



Gruppe B nedre halvdel Semifinaler: