IEM Rio 2026: Fire sluttspillplasser er fylt opp, mens fire lag allerede er eliminert
Slik det ser ut nå, lever Team Vitalitys Grand Slam-håp fortsatt.
Som vi nevnte i går, har allerede fire lag avsluttet sin reise gjennom IEM Rio 2026, da fire organisasjoner er eliminert fra det store arrangementet. For å polarisere dette, har fire lag også allerede stemplet sluttspillbilletten, inkludert Team Vitality, som fortsatt jakter på sin back-to-back Intel Grand Slam-prestasjon.
Når det gjelder de eliminerte lagene, Gentle Mates, Team Liquid, Passion UA, og Legacy har alle blitt slått ut. På den annen side er de fire bekreftede sluttspillstroppene Team Vitality, Team Falcons, Furia, og Mouz.
Med alt dette i bakhodet er dagen i dag (15. april) en stor dag, for da får vi vite hvem som er bekreftet som gruppevinnere og hvilke fire lag som ryker ut. Når dette er sagt, er kampoppsettet som følger.
IEM Rio 15. april kamper:
Gruppe A Øvre brakettfinale:
- Team Vitality mot Team Falcons
Semifinaler i gruppe A nedre halvdel:
- Team Spirit vs. RED Canids
- G2 Esports vs. 3DMax
Gruppe B Øvre brakettfinale:
- Furia mot Mouz
Gruppe B nedre halvdel Semifinaler:
- Aurora Gaming vs. B8
- Natus Vincere vs. HOTU