IEM Rio 2026: Gruppene og åpningskampene er klare

Konkurransekalenderen Counter-Strike 2 bremser rett og slett ikke ned på denne tiden av året, ettersom det er mange turneringer som skjer på ukentlig basis. For dette formål, mens PGL Bucuresti er i gang i Romania, gjør en rekke andre lag seg klare til å konkurrere i Brasil for IEM Rio.

Dette arrangementet starter 13. april og med $ 300,000 1 på tilbud (og potensielt $ XNUMX millioner for Team Vitality hvis de vinner arrangementet og sikrer en annen Intel Grand Slam), er gruppene og åpningskampene nå låst inn. Du kan se denne informasjonen nedenfor.

Gruppe A:



Team Vitality vs. RED Canids



Gentle Mates vs. G2 Esports



Team Spirit vs. Team Liquid



3DMax vs. Team Falcons



Gruppe B:



Furia vs. Passion UA



B8 vs. Natus Vincere



Aurora Gaming vs. HOTU



Legacy vs. Mouz



Med disse lagene og kampene i tankene, hvem tror du vil gå avstanden på IEM Rio?