IEM Rio 2026: Gruppene og åpningskampene er klare
Turneringen starter neste uke.
Konkurransekalenderen Counter-Strike 2 bremser rett og slett ikke ned på denne tiden av året, ettersom det er mange turneringer som skjer på ukentlig basis. For dette formål, mens PGL Bucuresti er i gang i Romania, gjør en rekke andre lag seg klare til å konkurrere i Brasil for IEM Rio.
Dette arrangementet starter 13. april og med $ 300,000 1 på tilbud (og potensielt $ XNUMX millioner for Team Vitality hvis de vinner arrangementet og sikrer en annen Intel Grand Slam), er gruppene og åpningskampene nå låst inn. Du kan se denne informasjonen nedenfor.
Gruppe A:
- Team Vitality vs. RED Canids
- Gentle Mates vs. G2 Esports
- Team Spirit vs. Team Liquid
- 3DMax vs. Team Falcons
Gruppe B:
- Furia vs. Passion UA
- B8 vs. Natus Vincere
- Aurora Gaming vs. HOTU
- Legacy vs. Mouz
Med disse lagene og kampene i tankene, hvem tror du vil gå avstanden på IEM Rio?