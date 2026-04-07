  Norsk

IEM Rio 2026: Gruppene og åpningskampene er klare

Turneringen starter neste uke.

Konkurransekalenderen Counter-Strike 2 bremser rett og slett ikke ned på denne tiden av året, ettersom det er mange turneringer som skjer på ukentlig basis. For dette formål, mens PGL Bucuresti er i gang i Romania, gjør en rekke andre lag seg klare til å konkurrere i Brasil for IEM Rio.

Dette arrangementet starter 13. april og med $ 300,000 1 på tilbud (og potensielt $ XNUMX millioner for Team Vitality hvis de vinner arrangementet og sikrer en annen Intel Grand Slam), er gruppene og åpningskampene nå låst inn. Du kan se denne informasjonen nedenfor.

Gruppe A:


  • Team Vitality vs. RED Canids

  • Gentle Mates vs. G2 Esports

  • Team Spirit vs. Team Liquid

  • 3DMax vs. Team Falcons

Gruppe B:


  • Furia vs. Passion UA

  • B8 vs. Natus Vincere

  • Aurora Gaming vs. HOTU

  • Legacy vs. Mouz

Med disse lagene og kampene i tankene, hvem tror du vil gå avstanden på IEM Rio?

