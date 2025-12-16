Ikke forvent å se Todd Howard gjøre en cameo i Fallout-serien

HQ

I lang tid satt fansen på kanten av stolen og prøvde å få øye på Marvel-legenden Stan Lee i MCU-filmene. Han hadde for vane å dukke opp i cameo-roller i alle filmene frem til 2019, da han dukket opp i både Captain Marvel og Avengers: Endgame. Siden han gikk bort i slutten av 2018, har han åpenbart ikke hatt mulighet til å filme noen nye scener.

Natt til onsdag er det tid for sesong to av Fallout, som helt sikkert blir en episk reise. Men blir det noen gjesteopptredener fra Bethesda? Mange har spekulert i om Bethesda-veteranen Todd Howard vil dukke opp på samme måte som Lee gjorde, men tilsynelatende bør vi ikke få forhåpninger. I et intervju med IGN innrømmer han at han har blitt spurt om det:

"De har tilbudt meg en hel haug, til og med i sesong 1. Jeg skulle være i et slags Dr. Strangelove Vault-Tec-rom, der de snakker om alle eksperimentene og noen andre ting. Jeg tror jeg er best bak kameraet."

Han forklarer at han har avvist alle forsøk på å overtale ham, og at han ikke ønsker å bli Bethesdas svar på Stan Lee, fordi han mener det ville forringe innlevelsen:

"Jeg vil ikke distrahere. Alle sier: "Å, der er Todd!"

Hva tror du, ville det vært hyggelig om Bethesda-legenden begynte å dukke opp i studioets egne produksjoner?