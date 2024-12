Ikke forvent at Marvel Rivals noen gang vil lanseres på Switch

HQ

Marvel Rivals ble lansert i dag, og det ser ut til å ha fått en god start med et høyt antall spillere på Steam, noe som gir grunn til å mistenke at det også gjorde det bra på både PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Men hvis utviklerne ønsker å nå ut til enda flere spillere, burde de også lansere spillet for Switch, skulle man tro. Men det er tilsynelatende ikke noe vi noen gang skal håpe på. Culture Crave bemerker at spillregissør, Thaddeus Sasser, har fullstendig skutt ned ideen i et intervju med Pocket Tactics, og sier at "det er ingen diskusjoner" om en Switch-versjon.

Trist, men dette betyr ikke at spillet ikke kommer til Switch 2 til slutt.